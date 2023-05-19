За 1,5 млн рублей в Екатеринбурге продают клуб-сауну Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге выставили на продажу за 1,5 млн рублей клуб, в котором находится сауна, покрытая коврами. Заведение расположено в центре города. Информация об этом появилась на сайте Avito.

«В заведение предусмотрен отдельный вход со стороны трафиковой улицы, кухня и комната отдыха для персонала. Оказывает услуги по парению и массажу. Площадь сауны составляет 90 квадратных метров», — сказано в объявлении. В стоимость (1,5 млн рублей) сауны-клуба также входят клиентская база и контакты поставщиков.

По информации владельца, заведение приносит ежемесячную выручку в 500 тысяч рублей, из которых 300 тысяч уходят на расходы, а 200 тысяч являются чистой прибылью. Окупаемость такого бизнеса прогнозируют за восемь месяцев.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка». Четыре кафе в городе оценивают в 15,8 млн рублей.