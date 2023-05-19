В Екатеринбурге продают клуб с сауной, покрытой коврами. Скрин

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Клуб "Куб". Екатеринбург, ночная жизнь, бар, ночной клуб, клуб куб
За 1,5 млн рублей в Екатеринбурге продают клуб-сауну Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу за 1,5 млн рублей клуб, в котором находится сауна, покрытая коврами. Заведение расположено в центре города. Информация об этом появилась на сайте Avito.

«В заведение предусмотрен отдельный вход со стороны трафиковой улицы, кухня и комната отдыха для персонала. Оказывает услуги по парению и массажу. Площадь сауны составляет 90 квадратных метров», — сказано в объявлении. В стоимость (1,5 млн рублей) сауны-клуба также входят клиентская база и контакты поставщиков.

По информации владельца, заведение приносит ежемесячную выручку в 500 тысяч рублей, из которых 300 тысяч уходят на расходы, а 200 тысяч являются чистой прибылью. Окупаемость такого бизнеса прогнозируют за восемь месяцев.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка». Четыре кафе в городе оценивают в 15,8 млн рублей.

В Екатеринбурге продают клуб с сауной
В Екатеринбурге продают клуб с сауной

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В Екатеринбурге выставили на продажу за 1,5 млн рублей клуб, в котором находится сауна, покрытая коврами. Заведение расположено в центре города. Информация об этом появилась на сайте Avito. «В заведение предусмотрен отдельный вход со стороны трафиковой улицы, кухня и комната отдыха для персонала. Оказывает услуги по парению и массажу. Площадь сауны составляет 90 квадратных метров», — сказано в объявлении. В стоимость (1,5 млн рублей) сауны-клуба также входят клиентская база и контакты поставщиков. По информации владельца, заведение приносит ежемесячную выручку в 500 тысяч рублей, из которых 300 тысяч уходят на расходы, а 200 тысяч являются чистой прибылью. Окупаемость такого бизнеса прогнозируют за восемь месяцев. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка». Четыре кафе в городе оценивают в 15,8 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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