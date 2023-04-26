В Екатеринбурге продают сеть кафе «Крошка Картошка»

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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, сервировка, кафе, бронь, стол в ресторане
Продавец сети ресторанов быстрого питания утверждает, что бизнес приносит более 5 млн рублей чистой прибыли Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка». За четыре кафе установлена цена в 15,8 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito без указания названия сети, но продавец подтвердил корреспонденту URA.RU, что речь идет о вышеуказанном заведении.

«Продается сеть ресторанов быстрого питания, куда входят четыре заведения, открытых по франшизе. Общий оборот за год составляет 85,5 млн рублей, а чистая прибыль — 5,8 млн рублей. В персонал входят 55 человек», — сказано в объявлении. Кафе находятся в торговых центрах «Карнавал», «Радуга Парк», «Мега», Veer Mall и аэропорту Кольцово.

Также в продажу входят права на дальнейшее развитие сети в Екатеринбурге. Всего у франшизы 210 ресторанов по всей России и СНГ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Площадь заведения составляет 138 квадратных метров.

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В Екатеринбурге выставили на продажу сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка». За четыре кафе установлена цена в 15,8 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito без указания названия сети, но продавец подтвердил корреспонденту URA.RU, что речь идет о вышеуказанном заведении. «Продается сеть ресторанов быстрого питания, куда входят четыре заведения, открытых по франшизе. Общий оборот за год составляет 85,5 млн рублей, а чистая прибыль — 5,8 млн рублей. В персонал входят 55 человек», — сказано в объявлении. Кафе находятся в торговых центрах «Карнавал», «Радуга Парк», «Мега», Veer Mall и аэропорту Кольцово. Также в продажу входят права на дальнейшее развитие сети в Екатеринбурге. Всего у франшизы 210 ресторанов по всей России и СНГ. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Площадь заведения составляет 138 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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