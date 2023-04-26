В Екатеринбурге продают сеть кафе «Крошка Картошка»

26 апреля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Продавец сети ресторанов быстрого питания утверждает, что бизнес приносит более 5 млн рублей чистой прибыли Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка». За четыре кафе установлена цена в 15,8 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito без указания названия сети, но продавец подтвердил корреспонденту URA.RU, что речь идет о вышеуказанном заведении. «Продается сеть ресторанов быстрого питания, куда входят четыре заведения, открытых по франшизе. Общий оборот за год составляет 85,5 млн рублей, а чистая прибыль — 5,8 млн рублей. В персонал входят 55 человек», — сказано в объявлении. Кафе находятся в торговых центрах «Карнавал», «Радуга Парк», «Мега», Veer Mall и аэропорту Кольцово. Также в продажу входят права на дальнейшее развитие сети в Екатеринбурге. Всего у франшизы 210 ресторанов по всей России и СНГ. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Площадь заведения составляет 138 квадратных метров.

В Екатеринбурге выставили на продажу сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка». За четыре кафе установлена цена в 15,8 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito без указания названия сети, но продавец подтвердил корреспонденту URA.RU, что речь идет о вышеуказанном заведении. «Продается сеть ресторанов быстрого питания, куда входят четыре заведения, открытых по франшизе. Общий оборот за год составляет 85,5 млн рублей, а чистая прибыль — 5,8 млн рублей. В персонал входят 55 человек», — сказано в объявлении. Кафе находятся в торговых центрах «Карнавал», «Радуга Парк», «Мега», Veer Mall и аэропорту Кольцово. Также в продажу входят права на дальнейшее развитие сети в Екатеринбурге. Всего у франшизы 210 ресторанов по всей России и СНГ. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Площадь заведения составляет 138 квадратных метров.