Полузащитник футбольного клуба «Урал» Андрей Егорычев обратился к жителям Свердловской области из-за лесных пожаров в регионе. В своем видеообращении футболист призвал соблюдать предписания МЧС.
«Друзья, ежегодно происходит большое количество пожаров, из-за этого страдают люди, животные, сгорают дома. Мы в силах исправить это своим бережным отношением к природе. Пожалуйста, соблюдайте правила противопожарной безопасности и предписания МЧС», — приводит слова Егорычева telegram-канал департамента информполитики области.
Ранее к жителям Свердловской области обратился завлабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Николай Корытин. Он призвал свердловчан беречь леса и соблюдать противопожарные правила.
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