Военные РФ поразили две бригады и один полк ВСУ

21 мая 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

ВС РФ подавили ВСУ на краснолиманском направлении при помощи систем залпового огня Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар по двум украинским бригадам и одному полку. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук. «Cилами разведки группировки „Центр“ вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. <…> В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки „Центр“ противник понес значительные потери», — сказал Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что российский удар был нанесен по противнику, расположенному на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. Также, по его словам, ВС РФ на краснолиманском направлении подавили позиции ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня «Смерч». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. 21 мая 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). Бои за город шли с августа прошлого года.

ВС РФ нанесли удар по двум украинским бригадам и одному полку. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук. «Cилами разведки группировки „Центр“ вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. <…> В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки „Центр“ противник понес значительные потери», — сказал Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что российский удар был нанесен по противнику, расположенному на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. Также, по его словам, ВС РФ на краснолиманском направлении подавили позиции ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня «Смерч». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. 21 мая 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). Бои за город шли с августа прошлого года.