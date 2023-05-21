Арестованный глава челябинского района вышел на работу

Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович снова приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Исполняющая обязанности главы Галины Миграновой находится на больничном. В связи с ее временной нетрудоспособностью с 18 мая вышел из отпуска глава муниципалитета Николай Шиманович», — отметили URA.RU в пресс-службе.
При этом Шиманович продолжает находиться под домашним арестом. В заседании собрания 18 мая вместо его самого и Миграновой мэрию представлял заместитель по управлению коммунальным хозяйством, транспорта и связи Андрей Хортов.
Обвинения Шимановичу предъявили по статье о мошенничестве. Время совершения возможного преступления относится к периоду его работы адвокатом. Как предполагает следствие, арестованный присвоил ценные бумаги, которые затем реализовал, а на вырученные деньги приобрел жилье для своей дочери в Санкт-Петербурге. Задержан Шиманович был в своем доме в Трехгорном 4 апреля. По домашним арестом он пробудет до 4 июня. В мае депутат райсобрания Герман Шубин обратился в прокуратуру с требованием проверить законность исполнения главой района обязанностей в условиях, когда обвиняемому ограничили возможности для общения.
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