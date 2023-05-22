МИД РФ упрекнуло Запад в лицемерии из-за заявлений о ядерном преимуществе

Представитель МИД Рябков: риторика Запада по теме ядерного вопроса пытается очернить Китай и РФ

23 мая 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков: Россия предоставляет достоверную информацию о размерах ядерного потенциала Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Страны Запада предоставляют недостоверную информацию о размерах своих ядерных потенциалов. Представитель МИД РФ Сергей Рябков назвал их данные фиктивными и не отражающими реальное положение дел. «Подобные утверждения неадекватны. Они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом саммита так называемой „Группы семи“. Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер», — передают слова Рябкова на официальном сайте МИД РФ . Политик заявил, что информация о ядерных потенциалах, предоставленная западными странами и США направлена на очернение России и Китая. Рябков уточнил, что КНР и РФ напротив, придерживаются ответственного и транспарентного подхода в ядерной сфере. Ранее URA.RU сообщало, что Россия официально приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений, но назвал это не более чем жестом доброй воли.

Страны Запада предоставляют недостоверную информацию о размерах своих ядерных потенциалов. Представитель МИД РФ Сергей Рябков назвал их данные фиктивными и не отражающими реальное положение дел. «Подобные утверждения неадекватны. Они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом саммита так называемой „Группы семи“. Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер», — передают слова Рябкова на официальном сайте МИД РФ. Политик заявил, что информация о ядерных потенциалах, предоставленная западными странами и США направлена на очернение России и Китая. Рябков уточнил, что КНР и РФ напротив, придерживаются ответственного и транспарентного подхода в ядерной сфере. Ранее URA.RU сообщало, что Россия официально приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений, но назвал это не более чем жестом доброй воли.