МИД РФ упрекнуло Запад в лицемерии из-за заявлений о ядерном преимуществе

Страны Запада предоставляют недостоверную информацию о размерах своих ядерных потенциалов. Представитель МИД РФ Сергей Рябков назвал их данные фиктивными и не отражающими реальное положение дел.
«Подобные утверждения неадекватны. Они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом саммита так называемой „Группы семи“. Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер», — передают слова Рябкова на официальном
Политик заявил, что информация о ядерных потенциалах, предоставленная западными странами и США направлена на очернение России и Китая. Рябков уточнил, что КНР и РФ напротив, придерживаются ответственного и транспарентного подхода в ядерной сфере.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия официально приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений, но назвал это не более чем жестом доброй воли.
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