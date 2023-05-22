22 мая 2023

МИД РФ упрекнуло Запад в лицемерии из-за заявлений о ядерном преимуществе

Представитель МИД Рябков: риторика Запада по теме ядерного вопроса пытается очернить Китай и РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Сергей Рябков: Россия предоставляет достоверную информацию о размерах ядерного потенциала Фото:

Страны Запада предоставляют недостоверную информацию о размерах своих ядерных потенциалов. Представитель МИД РФ Сергей Рябков назвал их данные фиктивными и не отражающими реальное положение дел.

«Подобные утверждения неадекватны. Они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом саммита так называемой „Группы семи“. Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер», — передают слова Рябкова на официальном сайте МИД РФ.

Политик заявил, что информация о ядерных потенциалах, предоставленная западными странами и США направлена на очернение России и Китая. Рябков уточнил, что КНР и РФ напротив, придерживаются ответственного и транспарентного подхода в ядерной сфере.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия официально приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений, но назвал это не более чем жестом доброй воли.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада предоставляют недостоверную информацию о размерах своих ядерных потенциалов. Представитель МИД РФ Сергей Рябков назвал их данные фиктивными и не отражающими реальное положение дел. «Подобные утверждения неадекватны. Они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом саммита так называемой „Группы семи“. Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер», — передают слова Рябкова на официальном сайте МИД РФ. Политик заявил, что информация о ядерных потенциалах, предоставленная западными странами и США направлена на очернение России и Китая. Рябков уточнил, что КНР и РФ напротив, придерживаются ответственного и транспарентного подхода в ядерной сфере. Ранее URA.RU сообщало, что Россия официально приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений, но назвал это не более чем жестом доброй воли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...