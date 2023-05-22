Крупные пожары вызвали плохую видимость на свердловских дорогах

23 мая 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Из-за крупных пожаров на Серовском тракте ограничена видимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Из-за лесных пожаров в Свердловской области на Серовском тракте снизилась видимость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «В связи с задымлением от лесных пожаров ограничена видимость на Серовском тракте. Будьте бдительны», — сказано в сообщении. Обратиться за помощью к спасателям можно по номерам 101 и 112. На Северном Урале за сутки ликвидировано 22 пожара на площади 1,8 тысяч гектаров. В регионе продолжают бушевать 27 пожаров площадью 2,8 тысяч гектаров.

Из-за лесных пожаров в Свердловской области на Серовском тракте снизилась видимость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «В связи с задымлением от лесных пожаров ограничена видимость на Серовском тракте. Будьте бдительны», — сказано в сообщении. Обратиться за помощью к спасателям можно по номерам 101 и 112. На Северном Урале за сутки ликвидировано 22 пожара на площади 1,8 тысяч гектаров. В регионе продолжают бушевать 27 пожаров площадью 2,8 тысяч гектаров.