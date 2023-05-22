22 мая 2023

Крупные пожары вызвали плохую видимость на свердловских дорогах

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Из-за крупных пожаров на Серовском тракте ограничена видимость Фото:
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Пожары в Свердловской области

Из-за лесных пожаров в Свердловской области на Серовском тракте снизилась видимость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«В связи с задымлением от лесных пожаров ограничена видимость на Серовском тракте. Будьте бдительны», — сказано в сообщении. Обратиться за помощью к спасателям можно по номерам 101 и 112.

На Северном Урале за сутки ликвидировано 22 пожара на площади 1,8 тысяч гектаров. В регионе продолжают бушевать 27 пожаров площадью 2,8 тысяч гектаров.

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Из-за лесных пожаров в Свердловской области на Серовском тракте снизилась видимость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «В связи с задымлением от лесных пожаров ограничена видимость на Серовском тракте. Будьте бдительны», — сказано в сообщении. Обратиться за помощью к спасателям можно по номерам 101 и 112. На Северном Урале за сутки ликвидировано 22 пожара на площади 1,8 тысяч гектаров. В регионе продолжают бушевать 27 пожаров площадью 2,8 тысяч гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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