Крупные пожары вызвали плохую видимость на свердловских дорогах

Из-за крупных пожаров на Серовском тракте ограничена видимость
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Из-за лесных пожаров в Свердловской области на Серовском тракте снизилась видимость. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
«В связи с задымлением от лесных пожаров ограничена видимость на Серовском тракте. Будьте бдительны», — сказано в сообщении. Обратиться за помощью к спасателям можно по номерам 101 и 112.
На Северном Урале за сутки ликвидировано 22 пожара на площади 1,8 тысяч гектаров. В регионе продолжают бушевать 27 пожаров площадью 2,8 тысяч гектаров.
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