22 мая 2023

Свердловские спасатели за сутки потушили десятки пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Общая площадь потушенных пожаров в Свердловской области составила 1,8 тысяч гектаров Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

За сутки в Свердловской области ликвидировано 22 пожара на площади 1,8 тысяч гектаров. Несмотря на это в регионе продолжают действовать 27 пожаров площадью 2,8 тысяч гектаров. Информация об этом появилась в telegram-канале «Не для протокола».

«Оперативная обстановка на 08:00 часов 23 мая. За сутки в регионе ликвидировано 22 пожара. Ситуация в территориях: Алапаевск — три пожара площадью 23 гектаров, Артемовский — три пожара (168 гектаров), Асбест — один пожар (70 гектаров), Березовский — два пожара (105 гектаров), Гаринский — два пожара (90 гектаров), Ивдель — два пожара (193 гектаров), Махневское — два пожара (895 гектаров), Новая Ляля — один пожар (70 гектаров), Полевской — один пожар (450 гектаров), Реж — два пожара (401 гектаров), Серов — один пожар (38 гектаров), Сосьва — 4 пожара (279 гектаров), Сухой Лог — один пожар (10 гектаров), Тугулым — один пожар (38 гектаров), Шалинский — один пожар (84 гектаров)», — сказано в сообщении.

Площадь не локализованных пожаров увеличилась на 956 гектаров. В тушении пожаров в регионе задействованы сотни спасателей и спецтехники.

К концу прошлой недели самыми сложными обстановками в борьбе с лесными пожарами в Свердловской области стали поселки Сосьва и Гари. Общая площадь возгораний 212 гектаров. Также за сутки огнеборцы ликвидировали в регионе 12 лесных пожаров.

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За сутки в Свердловской области ликвидировано 22 пожара на площади 1,8 тысяч гектаров. Несмотря на это в регионе продолжают действовать 27 пожаров площадью 2,8 тысяч гектаров. Информация об этом появилась в telegram-канале «Не для протокола». «Оперативная обстановка на 08:00 часов 23 мая. За сутки в регионе ликвидировано 22 пожара. Ситуация в территориях: Алапаевск — три пожара площадью 23 гектаров, Артемовский — три пожара (168 гектаров), Асбест — один пожар (70 гектаров), Березовский — два пожара (105 гектаров), Гаринский — два пожара (90 гектаров), Ивдель — два пожара (193 гектаров), Махневское — два пожара (895 гектаров), Новая Ляля — один пожар (70 гектаров), Полевской — один пожар (450 гектаров), Реж — два пожара (401 гектаров), Серов — один пожар (38 гектаров), Сосьва — 4 пожара (279 гектаров), Сухой Лог — один пожар (10 гектаров), Тугулым — один пожар (38 гектаров), Шалинский — один пожар (84 гектаров)», — сказано в сообщении. Площадь не локализованных пожаров увеличилась на 956 гектаров. В тушении пожаров в регионе задействованы сотни спасателей и спецтехники. К концу прошлой недели самыми сложными обстановками в борьбе с лесными пожарами в Свердловской области стали поселки Сосьва и Гари. Общая площадь возгораний 212 гектаров. Также за сутки огнеборцы ликвидировали в регионе 12 лесных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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