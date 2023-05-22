Свердловские спасатели за сутки потушили десятки пожаров

Общая площадь потушенных пожаров в Свердловской области составила 1,8 тысяч гектаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

За сутки в Свердловской области ликвидировано 22 пожара на площади 1,8 тысяч гектаров. Несмотря на это в регионе продолжают действовать 27 пожаров площадью 2,8 тысяч гектаров. Информация об этом появилась в telegram-канале «Не для протокола».

«Оперативная обстановка на 08:00 часов 23 мая. За сутки в регионе ликвидировано 22 пожара. Ситуация в территориях: Алапаевск — три пожара площадью 23 гектаров, Артемовский — три пожара (168 гектаров), Асбест — один пожар (70 гектаров), Березовский — два пожара (105 гектаров), Гаринский — два пожара (90 гектаров), Ивдель — два пожара (193 гектаров), Махневское — два пожара (895 гектаров), Новая Ляля — один пожар (70 гектаров), Полевской — один пожар (450 гектаров), Реж — два пожара (401 гектаров), Серов — один пожар (38 гектаров), Сосьва — 4 пожара (279 гектаров), Сухой Лог — один пожар (10 гектаров), Тугулым — один пожар (38 гектаров), Шалинский — один пожар (84 гектаров)», — сказано в сообщении.

Площадь не локализованных пожаров увеличилась на 956 гектаров. В тушении пожаров в регионе задействованы сотни спасателей и спецтехники.

К концу прошлой недели самыми сложными обстановками в борьбе с лесными пожарами в Свердловской области стали поселки Сосьва и Гари. Общая площадь возгораний 212 гектаров. Также за сутки огнеборцы ликвидировали в регионе 12 лесных пожаров.