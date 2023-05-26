Суд в Челябинске завершил конкурсное производство по делу элитного пивного клуба

Арбитражный суд в Челябинске завершил конкурсное производство разорившегося клуба-ресторана «Крист»

Арбитражный суд счет возможным завершить конкурсное производство в отношении должника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Арбитражном суде Челябинской области завершилось конкурсное производство в отношении разорившегося элитного пивного клуба-ресторана «Крист». Для погашения долгов было продано имущество на 12 млн рублей, следует из данных федресурса.

«Завершить конкурсное производство в отношении должника — общества с ограниченной ответственностью «Частная семейная пивоварня «Крист». Определения является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника», — отмечается в заявлении.

В апреле 2022 года по решению суда частную пивоварню «Крист» в Челябинске признали банкротом. Сумма долга кредиторам составляла 12 563 165 руб., из них был погашен 61% (7 635 255 руб). указано в данных федресурса. Конкурсный управляющий провел инвентаризацию и продажу имущества должника — двух нежилых помещений площадью 496,3 кв.м и 18,9 кв. м., и земельного участка площадью 1 353 кв.м по улице Гагарина, 1. Имущество на торгах за 12 215 000 рублей выкупило ООО «ЦАЗИ» из Санкт-Петербурга. Суммы хватило на погашение всех долгов пивоварни «Крист».

Элитный ресторан-пивоварня «Крист» был открыт в Челябинске в 1994 году семьей бизнесмена Андрея Кристелли. Стать клиентом можно было только по рекомендации действующего члена клуба. Первоначально ореол элитности обеспечивал ресторану достаточное количество клиентов, но со временем рынок начал расширятся, и посетители стали перебираться в другие заведения.

В 2014 году фирма Кристелли оформила банковский кредит на 10 млн рублей, но долг погасила частично. С учетом пени сумма выросла до 12 млн 181 тыс. рублей. Банкиры добились банкротства компании. В апреле 2022 года ресторан прекратил работу. Вскоре его выставили на торги.