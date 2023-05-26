26 мая 2023

В Свердловской области ликвидировали более пяти тысяч гектаров возгораний

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
Крупный пожар потушен в Гаринском ГО Фото:
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Пожары в Свердловской области

Силами специалистов Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств и добровольцев в Свердловской области за сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 5,2 тысячи гектаров. Об этом рассказали в областном правительстве.

«На площади пять тысяч гектаров потушен пожар в Гаринском городском округе. Ликвидирован огонь в Шалинском, Верхотурском, Тугулымском и ЗАТО Свободном городских округах», — сообщили в официальном telegram-канале правительства Свердловской области.

На сегодняшний день в регионе действует 20 лесных пожаров на общей площади 14,3 тысячи гектаров. Локализовано десять возгораний площадью 12,8 тысяч гектаров.

Ранее URA.RU сообщало об усилении уральской базы авиационной охраны лесов в связи с лесными пожарами в Свердловской области. Для предотвращения нарушений пожарной безопасности в лесных массивах были созданы патрули, которые будут ловить нарушителей особого противопожарного режима.

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Силами специалистов Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств и добровольцев в Свердловской области за сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 5,2 тысячи гектаров. Об этом рассказали в областном правительстве. «На площади пять тысяч гектаров потушен пожар в Гаринском городском округе. Ликвидирован огонь в Шалинском, Верхотурском, Тугулымском и ЗАТО Свободном городских округах», — сообщили в официальном telegram-канале правительства Свердловской области. На сегодняшний день в регионе действует 20 лесных пожаров на общей площади 14,3 тысячи гектаров. Локализовано десять возгораний площадью 12,8 тысяч гектаров. Ранее URA.RU сообщало об усилении уральской базы авиационной охраны лесов в связи с лесными пожарами в Свердловской области. Для предотвращения нарушений пожарной безопасности в лесных массивах были созданы патрули, которые будут ловить нарушителей особого противопожарного режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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