В Свердловской области ликвидировали более пяти тысяч гектаров возгораний

Крупный пожар потушен в Гаринском ГО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Силами специалистов Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств и добровольцев в Свердловской области за сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 5,2 тысячи гектаров. Об этом рассказали в областном правительстве.

«На площади пять тысяч гектаров потушен пожар в Гаринском городском округе. Ликвидирован огонь в Шалинском, Верхотурском, Тугулымском и ЗАТО Свободном городских округах», — сообщили в официальном telegram-канале правительства Свердловской области.

На сегодняшний день в регионе действует 20 лесных пожаров на общей площади 14,3 тысячи гектаров. Локализовано десять возгораний площадью 12,8 тысяч гектаров.

Ранее URA.RU сообщало об усилении уральской базы авиационной охраны лесов в связи с лесными пожарами в Свердловской области. Для предотвращения нарушений пожарной безопасности в лесных массивах были созданы патрули, которые будут ловить нарушителей особого противопожарного режима.