В Челябинской области за сутки потушили пять лесных пожаров

Огонь уничтожил 13 гектаров леса
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Челябинской области за сутки потушено пять лесных пожаров на территории четырех лесничеств. Об этом сообщили в ГУ лесами по Челябинской области.
«За минувшие сутки на территории лесного фонда ликвидировано пять лесных пожаров на территории Аргаяшского, Кунашакского, Шершневского, Катав-Ивановского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 13 гектаров», — уточнили в ГУ лесами региона.
В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. На ближайшую неделю в регионе прогнозируется жаркая безветренная погода, что может осложнить ситуацию с природными пожарами.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!