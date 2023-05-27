27 мая 2023
26 мая 2023

В Челябинской области за сутки потушили пять лесных пожаров

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар
Огонь уничтожил 13 гектаров леса Фото:
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В Челябинской области за сутки потушено пять лесных пожаров на территории четырех лесничеств. Об этом сообщили в ГУ лесами по Челябинской области.

«За минувшие сутки на территории лесного фонда ликвидировано пять лесных пожаров на территории Аргаяшского, Кунашакского, Шершневского, Катав-Ивановского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 13 гектаров», — уточнили в ГУ лесами региона.

В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. На ближайшую неделю в регионе прогнозируется жаркая безветренная погода, что может осложнить ситуацию с природными пожарами.

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В Челябинской области за сутки потушено пять лесных пожаров на территории четырех лесничеств. Об этом сообщили в ГУ лесами по Челябинской области. «За минувшие сутки на территории лесного фонда ликвидировано пять лесных пожаров на территории Аргаяшского, Кунашакского, Шершневского, Катав-Ивановского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 13 гектаров», — уточнили в ГУ лесами региона. В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. На ближайшую неделю в регионе прогнозируется жаркая безветренная погода, что может осложнить ситуацию с природными пожарами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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