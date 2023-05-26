Знойная жара простоит в Челябинской области еще минимум неделю

«Гисметео»: Жара простоит в Челябинской области еще минимум неделю

Южноуральцев предупредили о жаре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жаркая погода продержится в Челябинской области еще минимум всю предстоящую неделю. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«В понедельник, 29 мая, в Челябинске столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Ожидается ветер с порывами до 10 м/с», — указано на сайте «Гисметео».

30 мая в регионе температура воздуха дойдет до +27 градусов, 31 мая и 1 июня снова поднимется до +30 градусов. На 1 июня синоптики также пообещали жителям Челябинской области пасмурную погоду, дождь, ветер. В пятницу, 2 июня, дожди продолжатся, но жара немного ослабеет до +25 градусов. В субботу и воскресенье термометры вновь покажут +29 градусов. На 4 июня также прогнозируется небольшой дождь.

Ночные температуры всю неделю с 29 мая по 4 июня не опустятся ниже +13 градусов. В ночь на предстоящий понедельник и вовсе будет тепло до +18 градусов, отмечают метеорологи.

Ранее синоптики регионального гидрометцентра сообщили, что в Челябинской области в выходные 27 и 29 мая ожидается жара до +33 градусов. Жару будет сопровождать сильный ветер.