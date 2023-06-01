На пляже Челябинска спасли тонущего мальчика

Спасатели-матросы вытащили ребенка на берег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пляже «Городской» Челябинска матросы спасли семилетнего мальчика. О том, что ребенка накрыло волной, 1 июня сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.

«Сегодня на пляже „Городской“ матросы-спасатели спасли семилетнего мальчика. Ребенка накрыло большой волной. Он начал тонуть», — уточнили в управлении.

Ребенку не понадобилась медицинская помощь. Его передали родителям.