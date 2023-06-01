На пляже Челябинска спасли тонущего мальчика

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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, спасатель, пляж, отдых, лодка
Спасатели-матросы вытащили ребенка на берег Фото:

На пляже «Городской» Челябинска матросы спасли семилетнего мальчика. О том, что ребенка накрыло волной, 1 июня сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.

«Сегодня на пляже „Городской“ матросы-спасатели спасли семилетнего мальчика. Ребенка накрыло большой волной. Он начал тонуть», — уточнили в управлении.

Ребенку не понадобилась медицинская помощь. Его передали родителям.

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На пляже «Городской» Челябинска матросы спасли семилетнего мальчика. О том, что ребенка накрыло волной, 1 июня сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города. «Сегодня на пляже „Городской“ матросы-спасатели спасли семилетнего мальчика. Ребенка накрыло большой волной. Он начал тонуть», — уточнили в управлении. Ребенку не понадобилась медицинская помощь. Его передали родителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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