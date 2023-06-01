01 июня 2023

Пермячка отсудила 1,6 млн рублей у клиники, после лечения в которой она почти ослепла

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
Суд решил, что вред здоровью пермячке был нанесен из-за ошибок врачей Фото:

Жительница Перми взыскала через суд у местной клиники более 1,6 млн рублей после операции по коррекции зрения. В результате действий врачей пермячка едва не потеряла зрение на одном глазу, сообщается в решении Ленинского районного суда.

«Взыскать с ООО „Три-З“ в пользу истца стоимость услуг по договору в размере 35 910 рублей, убытки в размере 610 453 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермячка пыталась отсудить 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Пермячка обратилась в платную клинику, чтобы исправить близорукость. Женщина заплатила 35 тысяч рублей за операцию по доведению остроты обоих глаз до 0,8, но по итогу улучшить зрение удалось только на одном глазу, в то время как у второго оно только ухудшилось. Через некоторое время на втором глазу снова была проведена операция, из-за чего начался отек роговицы. Долгое время истец была вынуждена не работать, так как один глаз не видел. Позже женщине пришлось лечиться в частной клинике в Москве за 484 тысячи рублей.

Ответчик в суде просил отказать в иске. Представители клиники заявили, что причиной воспаления роговицы стала перенесенная пациенткой болезнь COVID-19, о чем она не уведомила, следовательно, не были приняты соответствующие меры. Однако суд постановил, что травма была вызвана дефектами оказания медпомощи, а значит, вина за осложнение вред здоровью на ответчике.

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Жительница Перми взыскала через суд у местной клиники более 1,6 млн рублей после операции по коррекции зрения. В результате действий врачей пермячка едва не потеряла зрение на одном глазу, сообщается в решении Ленинского районного суда. «Взыскать с ООО „Три-З“ в пользу истца стоимость услуг по договору в размере 35 910 рублей, убытки в размере 610 453 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермячка пыталась отсудить 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Пермячка обратилась в платную клинику, чтобы исправить близорукость. Женщина заплатила 35 тысяч рублей за операцию по доведению остроты обоих глаз до 0,8, но по итогу улучшить зрение удалось только на одном глазу, в то время как у второго оно только ухудшилось. Через некоторое время на втором глазу снова была проведена операция, из-за чего начался отек роговицы. Долгое время истец была вынуждена не работать, так как один глаз не видел. Позже женщине пришлось лечиться в частной клинике в Москве за 484 тысячи рублей. Ответчик в суде просил отказать в иске. Представители клиники заявили, что причиной воспаления роговицы стала перенесенная пациенткой болезнь COVID-19, о чем она не уведомила, следовательно, не были приняты соответствующие меры. Однако суд постановил, что травма была вызвана дефектами оказания медпомощи, а значит, вина за осложнение вред здоровью на ответчике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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