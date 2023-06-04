04 июня 2023
03 июня 2023

Миасский завод выпустил реанимобиль на базе «Урала». Фото

Завод из Миасса «ГИРД» выпустил автономный реанимобиль на базе грузового шасси «Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Реанимобиль спроектировали с учетом медицинских требований Фото:

Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) выпустил реанимобиль на базе полноприводного шасси «Урал». Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, заказ выполнен для крупной золоторудной компании.

«Изготовили автомобиль скорой медицинской помощи на базе полноприводного шасси „Урал“. Это первый в России автомобиль-реанимация на грузовом шасси», — заявили URA.RU на заводе.

Машина оснащена по классу «С» и позволяет помогать больным во время движения. Реанимобиль является автономным. С помощью него можно проводить реанимационные мероприятия независимо от доступности инфраструктуры и других внешних условий. Для удобной погрузки-выгрузки пациентов и их надежной фиксации при движении машина оснащена специальным приемным устройством.

На заводе отметили, что автомобиль спроектирован с учетом медицинских требований и оснащен всем необходимым для оказания первой помощи. В салоне имеются дефибриллятор, электрокардиограф, монитор пациента, медицинский пульсоксиметр, аппарат ИВЛ, кислородный редуктор-ингалятор. Также технику снабдили наркозным аппаратом, хирургическим отсасывателем, дозатором для внутривенного вливания и другой аппаратурой.

Салон реанимобиля оснащен электро- и климатическим оборудованием, есть аварийно-вентиляционный люк, очиститель воздуха, бак для воды и мойка, насосная станция, мебель и дизель-генератор.

Фургон скорой изготовили по бескаркасной технологии из пятислойных сэндвич-панелей. Благодаря такой конструкции, рассказали в «ГИРДе», обеспечены прочность и морозоустойчивость автомобиля. Машину можно эксплуатировать в условиях экстремального климата.

Корпус выполнен из пятислойных сэндвич-панелей для прочности и морозоустойчивости автомобиля
Корпус выполнен из пятислойных сэндвич-панелей для прочности и морозоустойчивости автомобиля
Фото:
Эксплуатировать автомобиль будет крупная золоторудная компания
Эксплуатировать автомобиль будет крупная золоторудная компания
Фото:
Для погрузки-выгрузки пациентов реанимобиль имеет специальное приемное устройство
Для погрузки-выгрузки пациентов реанимобиль имеет специальное приемное устройство
Фото:
Проводить лечебные процедуры в машине можно автономно
Проводить лечебные процедуры в машине можно автономно
Фото:
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Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) выпустил реанимобиль на базе полноприводного шасси «Урал». Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, заказ выполнен для крупной золоторудной компании. «Изготовили автомобиль скорой медицинской помощи на базе полноприводного шасси „Урал“. Это первый в России автомобиль-реанимация на грузовом шасси», — заявили URA.RU на заводе. Машина оснащена по классу «С» и позволяет помогать больным во время движения. Реанимобиль является автономным. С помощью него можно проводить реанимационные мероприятия независимо от доступности инфраструктуры и других внешних условий. Для удобной погрузки-выгрузки пациентов и их надежной фиксации при движении машина оснащена специальным приемным устройством. На заводе отметили, что автомобиль спроектирован с учетом медицинских требований и оснащен всем необходимым для оказания первой помощи. В салоне имеются дефибриллятор, электрокардиограф, монитор пациента, медицинский пульсоксиметр, аппарат ИВЛ, кислородный редуктор-ингалятор. Также технику снабдили наркозным аппаратом, хирургическим отсасывателем, дозатором для внутривенного вливания и другой аппаратурой. Салон реанимобиля оснащен электро- и климатическим оборудованием, есть аварийно-вентиляционный люк, очиститель воздуха, бак для воды и мойка, насосная станция, мебель и дизель-генератор. Фургон скорой изготовили по бескаркасной технологии из пятислойных сэндвич-панелей. Благодаря такой конструкции, рассказали в «ГИРДе», обеспечены прочность и морозоустойчивость автомобиля. Машину можно эксплуатировать в условиях экстремального климата.
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