Проект реконструкции дома под кафе-кондитерскую пока отклонили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительнице Челябинска Анне Ильченко, ранее являющейся совладелицей компании ООО «Столовый зал», отказали в реконструкции жилого дома под кафе-кондитерскую в Тракторозаводском районе. Об этом сообщается в документации, размещенной на сайте мэрии.

«Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на реконструкцию жилого дома под нежилое здание кафе-кондитерскую на земельном участке в территориальной зоне усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки с максимальным коэффициентом застройки — 0,5. Объект расположен в Тракторозаводском районе в Челябинске по улице Мамина, 12. Инициатор проекта — Анна Ильченко», — сообщается на сайте.

Согласно документации, комиссия не одобрила проект ввиду несоблюдения требований технических стандартов, а именно несоответствий ГОСТу «Услуги общественного питания. Классификация и общие требования». Также в процессе реконструкции объекта были бы нарушены права и интересы владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимости. Согласно документам, на участке разрешено размещать и строить только жилые дома. Ильченко собирается учесть замечания и подать на документы на одобрение проекта в другой раз.

«Да, я действительно планирую реконструкцию жилого дома под кафе-кондитерскую на улице Мамина, 12. Все документы в порядке, могу в любой момент показать, поэтому буду дальше обращаться с проектом, очень хотелось бы все организовать», — рассказала Ильченко.

Жилой дом, где бывший предприниматель планирует открыть кондитерскую, находится в достаточно людном месте — на пересечении улиц Мамина и Комарова. Площадь земельного участка составляет 762 квадратных метра. До 2021 года Анна Ильченко вместе с Натальей Шантариной являлась владелицей компании ООО «Столовый зал». Кампания осуществляла 18 видов деятельности, среди которых — деятельность предприятий общественного питания.

На данный момент на участке разрешено строить только индивидуальные жилые дома Скрин: кадастровая карта г. Челябинск