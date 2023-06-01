01 июня 2023

Челябинской бизнес-леди не разрешили открыть кафе-кондитерскую. Скрин

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Мастер класс французского шеф-кондитера Жерома Шосесса в кондитерской Бонбон. Челябинск, пирожное, кондитерские изделия, десерты, сладости
Проект реконструкции дома под кафе-кондитерскую пока отклонили Фото:

Жительнице Челябинска Анне Ильченко, ранее являющейся совладелицей компании ООО «Столовый зал», отказали в реконструкции жилого дома под кафе-кондитерскую в Тракторозаводском районе. Об этом сообщается в документации, размещенной на сайте мэрии.

«Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на реконструкцию жилого дома под нежилое здание кафе-кондитерскую на земельном участке в территориальной зоне усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки с максимальным коэффициентом застройки — 0,5. Объект расположен в Тракторозаводском районе в Челябинске по улице Мамина, 12. Инициатор проекта — Анна Ильченко», — сообщается на сайте.

Согласно документации, комиссия не одобрила проект ввиду несоблюдения требований технических стандартов, а именно несоответствий ГОСТу «Услуги общественного питания. Классификация и общие требования». Также в процессе реконструкции объекта были бы нарушены права и интересы владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимости. Согласно документам, на участке разрешено размещать и строить только жилые дома. Ильченко собирается учесть замечания и подать на документы на одобрение проекта в другой раз.

«Да, я действительно планирую реконструкцию жилого дома под кафе-кондитерскую на улице Мамина, 12. Все документы в порядке, могу в любой момент показать, поэтому буду дальше обращаться с проектом, очень хотелось бы все организовать», — рассказала Ильченко.

Жилой дом, где бывший предприниматель планирует открыть кондитерскую, находится в достаточно людном месте — на пересечении улиц Мамина и Комарова. Площадь земельного участка составляет 762 квадратных метра. До 2021 года Анна Ильченко вместе с Натальей Шантариной являлась владелицей компании ООО «Столовый зал». Кампания осуществляла 18 видов деятельности, среди которых — деятельность предприятий общественного питания.

На данный момент на участке разрешено строить только индивидуальные жилые дома
На данный момент на участке разрешено строить только индивидуальные жилые дома
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Жительнице Челябинска Анне Ильченко, ранее являющейся совладелицей компании ООО «Столовый зал», отказали в реконструкции жилого дома под кафе-кондитерскую в Тракторозаводском районе. Об этом сообщается в документации, размещенной на сайте мэрии. «Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на реконструкцию жилого дома под нежилое здание кафе-кондитерскую на земельном участке в территориальной зоне усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки с максимальным коэффициентом застройки — 0,5. Объект расположен в Тракторозаводском районе в Челябинске по улице Мамина, 12. Инициатор проекта — Анна Ильченко», — сообщается на сайте. Согласно документации, комиссия не одобрила проект ввиду несоблюдения требований технических стандартов, а именно несоответствий ГОСТу «Услуги общественного питания. Классификация и общие требования». Также в процессе реконструкции объекта были бы нарушены права и интересы владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимости. Согласно документам, на участке разрешено размещать и строить только жилые дома. Ильченко собирается учесть замечания и подать на документы на одобрение проекта в другой раз. «Да, я действительно планирую реконструкцию жилого дома под кафе-кондитерскую на улице Мамина, 12. Все документы в порядке, могу в любой момент показать, поэтому буду дальше обращаться с проектом, очень хотелось бы все организовать», — рассказала Ильченко. Жилой дом, где бывший предприниматель планирует открыть кондитерскую, находится в достаточно людном месте — на пересечении улиц Мамина и Комарова. Площадь земельного участка составляет 762 квадратных метра. До 2021 года Анна Ильченко вместе с Натальей Шантариной являлась владелицей компании ООО «Столовый зал». Кампания осуществляла 18 видов деятельности, среди которых — деятельность предприятий общественного питания.
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