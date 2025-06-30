30 июня 2025

Челябинского председателя Движения Первых отметили грамотой президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Буравова получила медаль и грамоту из рук губернатора региона
Светлана Буравова получила медаль и грамоту из рук губернатора региона Фото:

Председатель Движения Первых в Челябинской области Светлана Буравова получила Грамоту из рук губернатора региона, подписанную президентом Российской Федерации. Высокой награды она была удостоена за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

"Приятно получить Грамоту из рук губернатора Челябинской области, подписанную президентом Российской Федерации. Приятно знать, что твоя работа ценится и не остается незамеченной", — рассказала URA.RU Буравова.

Челябинка уточнила, что Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), проходящий на территории «Сириус», собрал порядка 20 тысяч участников, из которых половину составляют представители иностранных государств. Молодые люди в возрасте до 35 лет прибыли более чем из 180 стран, включая Великобританию, США, Германию, Францию, Индию и ряд других государств. Среди участников — лидеры молодежных общественных организаций, молодые дипломаты и исследователи, журналисты, студенты и волонтеры. Этот форум признан самым крупным молодежным мероприятием в мире.

Организация фестиваля обеспечивается масштабной командой, включающей примерно 28 тысяч человек — волонтеров, технических специалистов и сотрудников «Сириуса». Проведение подобных форумов имеет большое значение для России: они способствуют объединению молодежи со всего мира и наглядно демонстрируют, что для дружбы, диалога и совместных инициатив не существует границ.

"Алексей Леонидович сформировал достойную команду, которая работает на благо региона, ежедневно поддерживая все решения, которые позволяют нашей молодёжи приумножать свои знания и возможности. Курс Губернатора направлен на равные и доступные для каждого возможности для молодежи нашего региона", — подчеркнула челябинка. Она добавила, что глава региона всегда слышит запросы и оперативно реагирует на них.

В конце июня в регионе были подведены итоги работы Движения Первых за первое полугодие. Организаторы сообщили, что в организации зафиксированы более 300 тысяч юных участников и почти 41 тысяча наставников.

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Председатель Движения Первых в Челябинской области Светлана Буравова получила Грамоту из рук губернатора региона, подписанную президентом Российской Федерации. Высокой награды она была удостоена за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. "Приятно получить Грамоту из рук губернатора Челябинской области, подписанную президентом Российской Федерации. Приятно знать, что твоя работа ценится и не остается незамеченной", — рассказала URA.RU Буравова. Челябинка уточнила, что Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), проходящий на территории «Сириус», собрал порядка 20 тысяч участников, из которых половину составляют представители иностранных государств. Молодые люди в возрасте до 35 лет прибыли более чем из 180 стран, включая Великобританию, США, Германию, Францию, Индию и ряд других государств. Среди участников — лидеры молодежных общественных организаций, молодые дипломаты и исследователи, журналисты, студенты и волонтеры. Этот форум признан самым крупным молодежным мероприятием в мире. Организация фестиваля обеспечивается масштабной командой, включающей примерно 28 тысяч человек — волонтеров, технических специалистов и сотрудников «Сириуса». Проведение подобных форумов имеет большое значение для России: они способствуют объединению молодежи со всего мира и наглядно демонстрируют, что для дружбы, диалога и совместных инициатив не существует границ. "Алексей Леонидович сформировал достойную команду, которая работает на благо региона, ежедневно поддерживая все решения, которые позволяют нашей молодёжи приумножать свои знания и возможности. Курс Губернатора направлен на равные и доступные для каждого возможности для молодежи нашего региона", — подчеркнула челябинка. Она добавила, что глава региона всегда слышит запросы и оперативно реагирует на них. В конце июня в регионе были подведены итоги работы Движения Первых за первое полугодие. Организаторы сообщили, что в организации зафиксированы более 300 тысяч юных участников и почти 41 тысяча наставников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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