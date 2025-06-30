30 июня 2025

В центре Челябинска на все выходные закроют движение транспорта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Челябинска будут ремонтировать теплотрассу
В центре Челябинска будут ремонтировать теплотрассу Фото:

На проспекте Ленина в центре Челябинска будет перекрыто движение всего транспорта с вечера 4 июля до утра 7 июля. Это связано с ремонтом теплотрассы.

«С 22 часов 4 июля до 6 часов утра 7 июля будет закрыто движение по проспекту Ленина на восточной части перекрёстка со Свердловским проспектом. Продолжение реконструкции теплотрассы», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». На это время для пассажиров будет организована временная остановка в районе дома № 34 по улице Сони Кривой при движении в сторону улицы Энгельса.

Движение общественного транспорта на все выходные будет организовано следующим образом:

Автобусные маршруты

Автобусы № 2, 4, 123 и 483 будут следовать в обоих направлениях по измененной схеме: через улицы Красная — Сони Кривой — Энгельса.

Автобусы № 78 и 128 также направят в объезд по улицам Красная и Труда в обе стороны.

Маршруты № 51 и 58 при движении в сторону Северо-Запада проследуют по улицам Сони Кривой и Энгельса, обратное движение будет осуществляться по прежнему маршруту.

Автобус № 15 проследует по следующему пути: Парк Гагарина — проспект Ленина — улица Володарского — улица Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК.

Маршрут № 22а будет курсировать от ЧКПЗ по проспекту Ленина, улице Красная, улице Каслинская, далее — по Братьев Кашириных и улице Александра Шмакова.

Автобус № 35 проследует по маршруту: Сони Кривой — Энгельса — проспект Ленина — Володарского — Коммуны — Свердловский проспект, затем продолжит движение по установленной схеме.

Автобус № 64 направится от Железнодорожного вокзала через улицы Свободы и Братьев Кашириных, при этом движение по проспекту Ленина осуществляться не будет.

Маршрут КМ будет следовать от Областной больницы через улицы Блюхера, Воровского, Красная, Труда, Кирова и до Теплотехнического института.

Троллейбусные маршруты

Троллейбус № 10 проследует по направлению Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.

Троллейбус № 12 будет курсировать от АМЗ по улицам Воровского, Курчатова, Энгельса, Коммуны и Свердловскому проспекту, далее — согласно основному маршруту.

Маршрут № 19 останется без изменений: Мамина — Железнодорожный вокзал.

Движение будет перекрыто на все выходные
Движение будет перекрыто на все выходные
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На проспекте Ленина в центре Челябинска будет перекрыто движение всего транспорта с вечера 4 июля до утра 7 июля. Это связано с ремонтом теплотрассы. «С 22 часов 4 июля до 6 часов утра 7 июля будет закрыто движение по проспекту Ленина на восточной части перекрёстка со Свердловским проспектом. Продолжение реконструкции теплотрассы», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». На это время для пассажиров будет организована временная остановка в районе дома № 34 по улице Сони Кривой при движении в сторону улицы Энгельса. Движение общественного транспорта на все выходные будет организовано следующим образом: Автобусные маршруты Автобусы № 2, 4, 123 и 483 будут следовать в обоих направлениях по измененной схеме: через улицы Красная — Сони Кривой — Энгельса. Автобусы № 78 и 128 также направят в объезд по улицам Красная и Труда в обе стороны. Маршруты № 51 и 58 при движении в сторону Северо-Запада проследуют по улицам Сони Кривой и Энгельса, обратное движение будет осуществляться по прежнему маршруту. Автобус № 15 проследует по следующему пути: Парк Гагарина — проспект Ленина — улица Володарского — улица Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК. Маршрут № 22а будет курсировать от ЧКПЗ по проспекту Ленина, улице Красная, улице Каслинская, далее — по Братьев Кашириных и улице Александра Шмакова. Автобус № 35 проследует по маршруту: Сони Кривой — Энгельса — проспект Ленина — Володарского — Коммуны — Свердловский проспект, затем продолжит движение по установленной схеме. Автобус № 64 направится от Железнодорожного вокзала через улицы Свободы и Братьев Кашириных, при этом движение по проспекту Ленина осуществляться не будет. Маршрут КМ будет следовать от Областной больницы через улицы Блюхера, Воровского, Красная, Труда, Кирова и до Теплотехнического института. Троллейбусные маршруты Троллейбус № 10 проследует по направлению Солнечный берег — Железнодорожный вокзал. Троллейбус № 12 будет курсировать от АМЗ по улицам Воровского, Курчатова, Энгельса, Коммуны и Свердловскому проспекту, далее — согласно основному маршруту. Маршрут № 19 останется без изменений: Мамина — Железнодорожный вокзал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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