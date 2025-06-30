На проспекте Ленина в центре Челябинска будет перекрыто движение всего транспорта с вечера 4 июля до утра 7 июля. Это связано с ремонтом теплотрассы.
«С 22 часов 4 июля до 6 часов утра 7 июля будет закрыто движение по проспекту Ленина на восточной части перекрёстка со Свердловским проспектом. Продолжение реконструкции теплотрассы», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». На это время для пассажиров будет организована временная остановка в районе дома № 34 по улице Сони Кривой при движении в сторону улицы Энгельса.
Движение общественного транспорта на все выходные будет организовано следующим образом:
Автобусные маршруты
Автобусы № 2, 4, 123 и 483 будут следовать в обоих направлениях по измененной схеме: через улицы Красная — Сони Кривой — Энгельса.
Автобусы № 78 и 128 также направят в объезд по улицам Красная и Труда в обе стороны.
Маршруты № 51 и 58 при движении в сторону Северо-Запада проследуют по улицам Сони Кривой и Энгельса, обратное движение будет осуществляться по прежнему маршруту.
Автобус № 15 проследует по следующему пути: Парк Гагарина — проспект Ленина — улица Володарского — улица Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК.
Маршрут № 22а будет курсировать от ЧКПЗ по проспекту Ленина, улице Красная, улице Каслинская, далее — по Братьев Кашириных и улице Александра Шмакова.
Автобус № 35 проследует по маршруту: Сони Кривой — Энгельса — проспект Ленина — Володарского — Коммуны — Свердловский проспект, затем продолжит движение по установленной схеме.
Автобус № 64 направится от Железнодорожного вокзала через улицы Свободы и Братьев Кашириных, при этом движение по проспекту Ленина осуществляться не будет.
Маршрут КМ будет следовать от Областной больницы через улицы Блюхера, Воровского, Красная, Труда, Кирова и до Теплотехнического института.
Троллейбусные маршруты
Троллейбус № 10 проследует по направлению Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.
Троллейбус № 12 будет курсировать от АМЗ по улицам Воровского, Курчатова, Энгельса, Коммуны и Свердловскому проспекту, далее — согласно основному маршруту.
Маршрут № 19 останется без изменений: Мамина — Железнодорожный вокзал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!