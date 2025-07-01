На Челябинскую область обрушится град и штормовой ветер

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Штормовое предупреждение передано на ближайшие сутки
Штормовое предупреждение передано на ближайшие сутки Фото:

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду, а также сильные ливни и град. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Во второй половине дня 1 июля, ночью и в первой половине дня 2 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — отметили в пресс-службе МЧС.

Синоптики сообщали, что с 1 июля в регион придут дожди и ливни, возможен град. Однако ранее порывы ветра ожидались не настолько сильными. Экстренные службы предупреждают, что стоит держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев, а также линий электропередачи.

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В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду, а также сильные ливни и град. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС. «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Во второй половине дня 1 июля, ночью и в первой половине дня 2 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — отметили в пресс-службе МЧС. Синоптики сообщали, что с 1 июля в регион придут дожди и ливни, возможен град. Однако ранее порывы ветра ожидались не настолько сильными. Экстренные службы предупреждают, что стоит держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев, а также линий электропередачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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