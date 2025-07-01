На Челябинскую область обрушится град и штормовой ветер

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду, а также сильные ливни и град. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС.
«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Во второй половине дня 1 июля, ночью и в первой половине дня 2 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — отметили в пресс-службе МЧС.
Синоптики сообщали, что с 1 июля в регион придут дожди и ливни, возможен град. Однако ранее порывы ветра ожидались не настолько сильными. Экстренные службы предупреждают, что стоит держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев, а также линий электропередачи.
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