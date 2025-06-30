В лесах под Златоустом завелись ложноскорпионы с клешнями

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) развелись ложноскорпионы с клещами, как у настоящих. По данным пресс-службы учреждения, паук для человека не опасен.
«Ложноскорпиона книжного из класса паукообразных обнаружили в районе скальных останцев Семибратки. По размерам — кроха, всего около четырех миллиметров длиной», — сообщили на Таганае.
Практически невидимые на глаз, эти пауки похожи на опасных сородичей. В разговоре с URA.RU сотрудники парка предположили, что маленькие размеры мешают разглядеть ложноскорпиона в лесу. Паук на фото находился под небольшим камнем.
Этот вид может приносить пользу. Если членистоногое заведется в помещении, оно поможет уничтожить постельных и бумажных паразитов в квартирах, библиотеках и музеях.
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