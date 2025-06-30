Челябинские бойцы, принимающие участие в специальной военной операции, получили в подарок одежду из дизайнерской коллекции, созданной жительницей Китая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
«Необычная поддержка поступила от двух сестер, владеющих совместным модным бизнесом. Старшая — Юля, живет в Челябинске, младшая — Ксения, обосновалась недалеко от Гуанчжоу, где по заказу сестер отшивают модные вещи, которые потом продают», — сообщили URA.RU в региональном ОНФ.
Свой международный бизнес сестры ведут с 2017 года. С началом специальной военной операции они задумались о способах поддержки своих земляков. После стабилизации дел было принято решение отправить партию одежды на передовую. Передача вещей челябинским бойцам была организована через Народный фронт.
«Ребята-украинцы, которые полтора года были настроены радикально по отношению к России, они мне лично высказали свое мнение о том, что сейчас смотрят на всю ситуацию совсем иначе и их мнение развернулось практически на 180 градусов. И у меня прям екнуло и я поняла, что правда скоро восторжествует», — сообщила Ксения в видео, размещенном в telegram-канале ОНФ. Тогда она написала сестре и предложила начать помогать бойцам.
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