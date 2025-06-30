Феномен Баландино: тур выходного дня на скалы в пригороде Челябинска. Фото, видео

Журналист URA.RU изучила село Большое Баландино

01 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Река Миасс в Большом Баландино совсем не похожа на себя Фото: Мария Чернышова © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Название Большое Баландино у большинства ассоциируется с аэропортом. И мало кто знает, что в пригороде Челябинска есть скалы, как в горнозаводской зоне, а тихая река Миасс в тех местах превращается в бурлящий поток. Журналист URA.RU отправилась в Сосновский район, чтобы лично увидеть уникальную для Челябинска местность. Что это за место Большое Баландино и Прохорово — два села, расположенные по соседству в Сосновском районе, которые славятся своими красивыми окрестностями. Расстояние от Челябинска — примерно 31 километр, от одноименного аэропорта — 16 километров. Кто скажет, что это пригород Челябинска Фото: Мария Чернышова © URA.RU Поездка идеально подходит, если хочется на выходные выбраться из города, чтобы погулять, а далеко ехать не хочется. Место здесь, пожалуй, самое красивое и необычное в пригороде Челябинска. Можно увидеть мраморные карьеры, старинные печи для обжига известняка, скалы и пороги. Скала Колокольня Расстояние для прогулок здесь не превышает пары километров. Нагулять 10 тысяч шагов не получится при всем желании, но спуски к воде и подъем обратно дают очень хорошую физическую нагрузку. Первой нашей остановкой стала скала Колокольня. Чтобы до нее добраться, нужно с трассы свернуть на Большое Баландино, проехать Прохорово и по улице Школьной свернуть в лес. Туристов в тех местах крайне мало, но они есть. На стоянке было еще пять машин. Чтобы добраться до вершины скалы, нужно пройти пару шагов. Вид открывается потрясающий и совершенно неожиданный. Внизу обрыва, высота которого примерно пять метров, шумит бурным потоком вода реки Миасс. Гулять с детьми здесь нужно предельно внимательно и аккуратно, и обязательно держать их за руку. Прохорово-Баландинские карьеры Карьер в Большом Баландино Фото: Мария Чернышова © URA.RU Месторождение мрамора около Баландино впервые было описано в 1833 году. Добывать мрамор в промышленных масштабах здесь начали в 1926 году. Мрамор с этого месторождения использовался на станциях метро Театральная, Электрозаводская, Октябрьская, Киевская и других в Москве. Добыча прекратилась в 1990-е годы. По легенде после сноса церкви рядом с карьером мрамор пошел трещинами и стал непригоден. Постепенно карьеры заполнились водой. Цвет воды в них невероятно красивый — ярко-голубого цвета. Можно даже встретить купающихся. Правда купаться в карьерах категорически, конечно, нельзя. Есть рядом еще два карьера — оба называются Прохоровские. Один из них похож на белый амфитеатр с белоснежными ступенями. Попасть на территорию рядом нельзя — она находится в частной собственности. Увидеть издалека из-за буйной растительности летом тоже практически невозможно. Журналист URA.RU ранее с лодки изучила побережье красивейшего челябинского озера Еловое. Также прошла по берегу мифического озера Теренкуль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Название Большое Баландино у большинства ассоциируется с аэропортом. И мало кто знает, что в пригороде Челябинска есть скалы, как в горнозаводской зоне, а тихая река Миасс в тех местах превращается в бурлящий поток. Журналист URA.RU отправилась в Сосновский район, чтобы лично увидеть уникальную для Челябинска местность. Большое Баландино и Прохорово — два села, расположенные по соседству в Сосновском районе, которые славятся своими красивыми окрестностями. Расстояние от Челябинска — примерно 31 километр, от одноименного аэропорта — 16 километров. Поездка идеально подходит, если хочется на выходные выбраться из города, чтобы погулять, а далеко ехать не хочется. Место здесь, пожалуй, самое красивое и необычное в пригороде Челябинска. Можно увидеть мраморные карьеры, старинные печи для обжига известняка, скалы и пороги. Расстояние для прогулок здесь не превышает пары километров. Нагулять 10 тысяч шагов не получится при всем желании, но спуски к воде и подъем обратно дают очень хорошую физическую нагрузку. Первой нашей остановкой стала скала Колокольня. Чтобы до нее добраться, нужно с трассы свернуть на Большое Баландино, проехать Прохорово и по улице Школьной свернуть в лес. Туристов в тех местах крайне мало, но они есть. На стоянке было еще пять машин. Чтобы добраться до вершины скалы, нужно пройти пару шагов. Вид открывается потрясающий и совершенно неожиданный. Внизу обрыва, высота которого примерно пять метров, шумит бурным потоком вода реки Миасс. Гулять с детьми здесь нужно предельно внимательно и аккуратно, и обязательно держать их за руку. Месторождение мрамора около Баландино впервые было описано в 1833 году. Добывать мрамор в промышленных масштабах здесь начали в 1926 году. Мрамор с этого месторождения использовался на станциях метро Театральная, Электрозаводская, Октябрьская, Киевская и других в Москве. Добыча прекратилась в 1990-е годы. По легенде после сноса церкви рядом с карьером мрамор пошел трещинами и стал непригоден. Постепенно карьеры заполнились водой. Цвет воды в них невероятно красивый — ярко-голубого цвета. Можно даже встретить купающихся. Правда купаться в карьерах категорически, конечно, нельзя. Есть рядом еще два карьера — оба называются Прохоровские. Один из них похож на белый амфитеатр с белоснежными ступенями. Попасть на территорию рядом нельзя — она находится в частной собственности. Увидеть издалека из-за буйной растительности летом тоже практически невозможно. Журналист URA.RU ранее с лодки изучила побережье красивейшего челябинского озера Еловое. Также прошла по берегу мифического озера Теренкуль.