Одна партия закрыла кандидатами все округа на выборах в челябинское ЗСО

По состоянию на утро 1 июня только одна партия закрыла кандидатами все 30 одномандатных избирательных округов на выборах в заксобрание Челябинской области, Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, это партия «Новые люди».
«По состоянию на 1 июля выдвинулись 154 кандидата по 30 одномандатным избирательным округам. „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ — 27 кандидатов, КПРФ — 26 кандидатов, ЛДПР — 28 кандидатов, „НОВЫЕ ЛЮДИ“ — 30 кандидатов, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 11 кандидатов, „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ“ — 25 кандидатов, „ЯБЛОКО“ — 4 кандидата», — сообщили в пресс-службе.
Срок приема документов на выдвижение кандидатов в депутаты ЗСО восьмого созыва завершается в 18 часов, поэтому в течение дня другие кандидаты имеют возможность подать документы. Таким образом, их партии увеличат свое представительство на выборах. В порядке самовыдвижения документы подали три кандидата, но один из них, по Саткинскому округу, позднее подал документы как кандидат от КПРФ и утратил статус самовыдвиженца.
Кроме того, избирком заверил листы кандидатов по партийным спискам. В списке ЕР — 46 кандидатов, в списке КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45, «НОВЫЕ ЛЮДИ» включили в список 41 кандидата, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 32 кандидатов. Представили списки на заверение эсеры и яблочники.
Уже 2 июля начнется период представления партиями и кандидатами документов на регистрацию. Он продлится до 18:00 часов 11 июля.
Сами выборы пройдут с 12 по 14 сентября. На них определятся 30 депутатов-одномандатников и 30 — по спискам.
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