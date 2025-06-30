30 июня 2025

Одна партия закрыла кандидатами все округа на выборах в челябинское ЗСО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все 30 кандидатов-одномандатников от «Новых людей» подали документы на выдвижение
Все 30 кандидатов-одномандатников от «Новых людей» подали документы на выдвижение Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

По состоянию на утро 1 июня только одна партия закрыла кандидатами все 30 одномандатных избирательных округов на выборах в заксобрание Челябинской области, Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, это партия «Новые люди».

«По состоянию на 1 июля выдвинулись 154 кандидата по 30 одномандатным избирательным округам. „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ — 27 кандидатов, КПРФ — 26 кандидатов, ЛДПР — 28 кандидатов, „НОВЫЕ ЛЮДИ“ — 30 кандидатов, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 11 кандидатов, „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ“ — 25 кандидатов, „ЯБЛОКО“ — 4 кандидата», — сообщили в пресс-службе.

Срок приема документов на выдвижение кандидатов в депутаты ЗСО восьмого созыва завершается в 18 часов, поэтому в течение дня другие кандидаты имеют возможность подать документы. Таким образом, их партии увеличат свое представительство на выборах. В порядке самовыдвижения документы подали три кандидата, но один из них, по Саткинскому округу, позднее подал документы как кандидат от КПРФ и утратил статус самовыдвиженца.

Кроме того, избирком заверил листы кандидатов по партийным спискам. В списке ЕР — 46 кандидатов, в списке КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45, «НОВЫЕ ЛЮДИ» включили в список 41 кандидата, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 32 кандидатов. Представили списки на заверение эсеры и яблочники.

Уже 2 июля начнется период представления партиями и кандидатами документов на регистрацию. Он продлится до 18:00 часов 11 июля.

Сами выборы пройдут с 12 по 14 сентября. На них определятся 30 депутатов-одномандатников и 30 — по спискам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По состоянию на утро 1 июня только одна партия закрыла кандидатами все 30 одномандатных избирательных округов на выборах в заксобрание Челябинской области, Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, это партия «Новые люди». «По состоянию на 1 июля выдвинулись 154 кандидата по 30 одномандатным избирательным округам. „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ — 27 кандидатов, КПРФ — 26 кандидатов, ЛДПР — 28 кандидатов, „НОВЫЕ ЛЮДИ“ — 30 кандидатов, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 11 кандидатов, „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ“ — 25 кандидатов, „ЯБЛОКО“ — 4 кандидата», — сообщили в пресс-службе. Срок приема документов на выдвижение кандидатов в депутаты ЗСО восьмого созыва завершается в 18 часов, поэтому в течение дня другие кандидаты имеют возможность подать документы. Таким образом, их партии увеличат свое представительство на выборах. В порядке самовыдвижения документы подали три кандидата, но один из них, по Саткинскому округу, позднее подал документы как кандидат от КПРФ и утратил статус самовыдвиженца. Кроме того, избирком заверил листы кандидатов по партийным спискам. В списке ЕР — 46 кандидатов, в списке КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45, «НОВЫЕ ЛЮДИ» включили в список 41 кандидата, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 32 кандидатов. Представили списки на заверение эсеры и яблочники. Уже 2 июля начнется период представления партиями и кандидатами документов на регистрацию. Он продлится до 18:00 часов 11 июля. Сами выборы пройдут с 12 по 14 сентября. На них определятся 30 депутатов-одномандатников и 30 — по спискам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...