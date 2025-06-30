Около города Снежинск в Челябинской области грибникам удалось набрать несколько ведер маслят. Информацией они поделились в социальных сетях, сопроводив публикацию фотографиями найденных грибов.
«Сегодня где-то в Челябинской области. Замечательные маслятки! Клещей не обнаружено! Я открыла сезон, ура! В районе поворота на Снежинск», — поделилась Наталья Л. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
На снимке изображены ведра, корзинки и пакет с грибами: всего — шесть емкостей. Автор уточнила, что в сборе этого объема маслят участвовали четыре человека.
В конце июня грибники собирают не только маслята. Ранее в районе Саргазов и Баландино им удалось найти рыжики, а также отмечали наличие груздей под Усть-Катавом.
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