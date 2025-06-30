30 июня 2025

В Челябинской области маслята собирают ведрами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Маслята грибники собирают в разных районах Челябинской области
Маслята грибники собирают в разных районах Челябинской области Фото:

Около города Снежинск в Челябинской области грибникам удалось набрать несколько ведер маслят. Информацией они поделились в социальных сетях, сопроводив публикацию фотографиями найденных грибов.

«Сегодня где-то в Челябинской области. Замечательные маслятки! Клещей не обнаружено! Я открыла сезон, ура! В районе поворота на Снежинск», — поделилась Наталья Л. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

На снимке изображены ведра, корзинки и пакет с грибами: всего — шесть емкостей. Автор уточнила, что в сборе этого объема маслят участвовали четыре человека.

В конце июня грибники собирают не только маслята. Ранее в районе Саргазов и Баландино им удалось найти рыжики, а также отмечали наличие груздей под Усть-Катавом.

В челябинских лесах отмечается обилие маслят
В челябинских лесах отмечается обилие маслят
Фото:

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Около города Снежинск в Челябинской области грибникам удалось набрать несколько ведер маслят. Информацией они поделились в социальных сетях, сопроводив публикацию фотографиями найденных грибов. «Сегодня где-то в Челябинской области. Замечательные маслятки! Клещей не обнаружено! Я открыла сезон, ура! В районе поворота на Снежинск», — поделилась Наталья Л. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». На снимке изображены ведра, корзинки и пакет с грибами: всего — шесть емкостей. Автор уточнила, что в сборе этого объема маслят участвовали четыре человека. В конце июня грибники собирают не только маслята. Ранее в районе Саргазов и Баландино им удалось найти рыжики, а также отмечали наличие груздей под Усть-Катавом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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