Сезон «Горько»: в Челябинске вырос спрос на свадебные услуги

В Челябинске за последние пять месяцев продажи свадебных товаров и услуг выросли на 12%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авто Услуги». Аналитики отмечают, что жители все чаще заказывают свадебные платья, букеты невесты и обручальные кольца.
«Аналитики „Авито Товаров“ выяснили, что за последние пять месяцев продажи свадебных товаров в городе выросли на 12%. Наибольший рост интереса отмечен к услугам оформления свадеб — на 21%, а к координации свадеб — на 41%. Также популярностью пользуется сервис оформления объемными буквами и цифрами — спрос на него вырос в два раза», — отметили в пресс-службе.
Как уточняют специалисты, по сравнению с маем прошлого года, спрос на свадебную фотосъемку увеличился. Количество запросов на проведение фотосессий выросло на 54%, а съемка выездной регистрации брака стала востребованнее в два раза. Также отмечается трехкратный рост интереса к съемке венчания и значительный рост спроса на услуги ведущих — 60%.
Отмечается, что свадебные приглашения за зиму и весну стали покупать в 2,5 раза чаще. Среди товаров также лидируют свадебные платья со средней ценой девять тысяч рублей, на втором месте — букеты невесты. Тройку замыкают обручальные кольца, которые в среднем покупают за 21 тысячу рублей за пару — их продажи за пять месяцев выросли на 11%. Спрос на фату за это же время взлетел на 63%.
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