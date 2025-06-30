30 июня 2025

Из Челябинска в Новосибирск отменили вылет рейса из-за непогоды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Челябинска до Новосибирска сначала перенесли, потом отменили
Рейс из Челябинска до Новосибирска сначала перенесли, потом отменили Фото:

В аэропорту Челябинска отменен вылет рейса  S7 5028 до Новосибирска. Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова. Рейс отменен из-за штормового предупреждения, объявленного накануне в Новосибирске. 

«Рейс S7 5028 Челябинск-Новосибирск вылет по расписанию — 16:50 30 июня, расчетное время — 00:50 1 июля. Рейс отменен», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

Причиной стало штормовое предупреждение. Вечером 30 июня и в ночь на 1 июля в Новосибирске прошли сильные дожди с градом. Скорость ветра местами достигала 23 метров в секунду. В МЧС также предупреждали о возможности обрывов ЛЭП.

Помимо Челябинска также был отменен рейс из Горно-Алтайска в Новосибирск. Прилет еще 16 рейсов в Новосибирск задерживается. 

Вылет рейса S7 5028 отменен
Вылет рейса S7 5028 отменен
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В аэропорту Челябинска отменен вылет рейса  S7 5028 до Новосибирска. Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова. Рейс отменен из-за штормового предупреждения, объявленного накануне в Новосибирске.  «Рейс S7 5028 Челябинск-Новосибирск вылет по расписанию — 16:50 30 июня, расчетное время — 00:50 1 июля. Рейс отменен», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.  Причиной стало штормовое предупреждение. Вечером 30 июня и в ночь на 1 июля в Новосибирске прошли сильные дожди с градом. Скорость ветра местами достигала 23 метров в секунду. В МЧС также предупреждали о возможности обрывов ЛЭП. Помимо Челябинска также был отменен рейс из Горно-Алтайска в Новосибирск. Прилет еще 16 рейсов в Новосибирск задерживается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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