В аэропорту Челябинска отменен вылет рейса S7 5028 до Новосибирска. Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова. Рейс отменен из-за штормового предупреждения, объявленного накануне в Новосибирске.
«Рейс S7 5028 Челябинск-Новосибирск вылет по расписанию — 16:50 30 июня, расчетное время — 00:50 1 июля. Рейс отменен», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
Причиной стало штормовое предупреждение. Вечером 30 июня и в ночь на 1 июля в Новосибирске прошли сильные дожди с градом. Скорость ветра местами достигала 23 метров в секунду. В МЧС также предупреждали о возможности обрывов ЛЭП.
Помимо Челябинска также был отменен рейс из Горно-Алтайска в Новосибирск. Прилет еще 16 рейсов в Новосибирск задерживается.
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