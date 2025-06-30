30 июня 2025

В Челябинской области изменится схема движения на трассе в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения продлятся до 18 августа
Изменения продлятся до 18 августа Фото:

В Челябинской области на федеральной трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан для проведения капитальных работ вводится новая схема движения у поселков Борисовка и Кленовка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«В связи с расширением до четырехполосного исполнения на участке км 53 — км 75 с 5 июля по 18 августа изменяется схема организации дорожного движения на участках у населенных пунктов поселок Борисовка и поселок Кленовка в Челябинской области. Запрещается левый поворот с примыканий на поселки на автомобильную дорогу А-310», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

ФКУ Упрдор «Южный Урал» разработало временную схему организации движения на обозначенных участках. Для водителей, выезжающих из поселков в сторону Челябинска, разворот будет осуществляться на км 50 через транспортную развязку, ведущую в город Еманжелинск. В направлении Троицка разворот разрешен на км 61 в районе перекрестка на поселок Ключи. Водителям и жителям близлежащих населенных пунктов рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывая временные изменения дорожной схемы.

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В Челябинской области на федеральной трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан для проведения капитальных работ вводится новая схема движения у поселков Борисовка и Кленовка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».  «В связи с расширением до четырехполосного исполнения на участке км 53 — км 75 с 5 июля по 18 августа изменяется схема организации дорожного движения на участках у населенных пунктов поселок Борисовка и поселок Кленовка в Челябинской области. Запрещается левый поворот с примыканий на поселки на автомобильную дорогу А-310», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  ФКУ Упрдор «Южный Урал» разработало временную схему организации движения на обозначенных участках. Для водителей, выезжающих из поселков в сторону Челябинска, разворот будет осуществляться на км 50 через транспортную развязку, ведущую в город Еманжелинск. В направлении Троицка разворот разрешен на км 61 в районе перекрестка на поселок Ключи. Водителям и жителям близлежащих населенных пунктов рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывая временные изменения дорожной схемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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