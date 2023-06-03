03 июня 2023

Силовики и волонтеры вышли на поиски пропавшего мужчины в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. ЦПКиО. Курган, полиция
Мужчина пропал в Октябрьском районе Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге в Октябрьском районе 3 июня пропал 49-летний Игорь Мишаков. Его поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Помогите найти Игоря Мишакова! Он пропал в Октябрьском районе Екатеринбурге 3 июня, к поискам подключились сотрудники полиции», — написали волонтеры в соцсетях.

Приметы: рост — 175-180 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Мужчина был одет в клетчатые светлые бриджи, черную кепку и белую футболку. У него с собой была черная сумка, на которой с одной стороны была вышивка маленького белого самолета.

Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (900) 044-02-20. Или звоните в полицию по телефону +7 (343) 356-42-06.

Обновлено 4 июня в 10:50 (08:50 МСК):

«Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. Мы просим всех, кто обладает полезной информацией о пропавшем мужчине, сообщать в дежурную часть по номеру +7 (343) 294-14-94 или 102», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина пропал 3 июня
Мужчина пропал 3 июня
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в Октябрьском районе 3 июня пропал 49-летний Игорь Мишаков. Его поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры, сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Помогите найти Игоря Мишакова! Он пропал в Октябрьском районе Екатеринбурге 3 июня, к поискам подключились сотрудники полиции», — написали волонтеры в соцсетях. Приметы: рост — 175-180 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Мужчина был одет в клетчатые светлые бриджи, черную кепку и белую футболку. У него с собой была черная сумка, на которой с одной стороны была вышивка маленького белого самолета. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (900) 044-02-20. Или звоните в полицию по телефону +7 (343) 356-42-06. Обновлено 4 июня в 10:50 (08:50 МСК): «Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. Мы просим всех, кто обладает полезной информацией о пропавшем мужчине, сообщать в дежурную часть по номеру +7 (343) 294-14-94 или 102», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...