В Екатеринбурге в Октябрьском районе 3 июня пропал 49-летний Игорь Мишаков. Его поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Помогите найти Игоря Мишакова! Он пропал в Октябрьском районе Екатеринбурге 3 июня, к поискам подключились сотрудники полиции», — написали волонтеры в соцсетях.
Приметы: рост — 175-180 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Мужчина был одет в клетчатые светлые бриджи, черную кепку и белую футболку. У него с собой была черная сумка, на которой с одной стороны была вышивка маленького белого самолета.
Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (900) 044-02-20. Или звоните в полицию по телефону +7 (343) 356-42-06.
Обновлено 4 июня в 10:50 (08:50 МСК):
«Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. Мы просим всех, кто обладает полезной информацией о пропавшем мужчине, сообщать в дежурную часть по номеру +7 (343) 294-14-94 или 102», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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