Силовики и волонтеры вышли на поиски пропавшего мужчины в Екатеринбурге. Фото

04 июня 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал в Октябрьском районе Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в Октябрьском районе 3 июня пропал 49-летний Игорь Мишаков. Его поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры, сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Помогите найти Игоря Мишакова! Он пропал в Октябрьском районе Екатеринбурге 3 июня, к поискам подключились сотрудники полиции», — написали волонтеры в соцсетях. Приметы: рост — 175-180 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Мужчина был одет в клетчатые светлые бриджи, черную кепку и белую футболку. У него с собой была черная сумка, на которой с одной стороны была вышивка маленького белого самолета. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (900) 044-02-20. Или звоните в полицию по телефону +7 (343) 356-42-06. Обновлено 4 июня в 10:50 (08:50 МСК): «Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. Мы просим всех, кто обладает полезной информацией о пропавшем мужчине, сообщать в дежурную часть по номеру +7 (343) 294-14-94 или 102», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Мужчина пропал 3 июня Фото: сообщество «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге в Октябрьском районе 3 июня пропал 49-летний Игорь Мишаков. Его поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры, сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Помогите найти Игоря Мишакова! Он пропал в Октябрьском районе Екатеринбурге 3 июня, к поискам подключились сотрудники полиции», — написали волонтеры в соцсетях. Приметы: рост — 175-180 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Мужчина был одет в клетчатые светлые бриджи, черную кепку и белую футболку. У него с собой была черная сумка, на которой с одной стороны была вышивка маленького белого самолета. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (900) 044-02-20. Или звоните в полицию по телефону +7 (343) 356-42-06. Обновлено 4 июня в 10:50 (08:50 МСК): «Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. Мы просим всех, кто обладает полезной информацией о пропавшем мужчине, сообщать в дежурную часть по номеру +7 (343) 294-14-94 или 102», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.