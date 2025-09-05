Суд со второй попытки отправил в колонию свердловского вице-мэра

Первоуральский городской суд Свердловской области отправил в колонию бывшего вице-мэра, экс-начальника местного «Водоканала» Артура Гузаирова, обвиненного в халатности, превышении должностных полномочий и фальсификации. В предыдущий раз суд не смог вынести приговор, вернув дело следствию для устранения нарушений.
«Суд назначил Артуру Гузаирову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С лишением права занимать должности на муниципальной службе на 2,5 года, — сказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в ходе расследования проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, очные ставки, допрошено порядка 30 свидетелей. Также проведены экспертные исследования, истребована и проанализирована должностная и характеризующая документация.
Из «Водоканала» Гузаирова уволили 6 февраля прошлого года. Это произошло на фоне проблем с водоснабжением, решить которые не получалось. Вскоре стало известно о его задержании. Силовики считают, что он не провел очистные работы на Верхне-Шайтанском водохранилище, из-за чего у первоуральцев с июля по сентябрь 2023-го была грязная вода.
Также по версии следствия, он не провел ремонт Нижне-Сергинского трубопровода. Из-за этого износились трубы, а в городе неделю не было холодной воды. Третий эпизод связан с подтоплением подвалов 24 домов, которое произошло из-за отсутствия ремонта на сетях водоотведения.
Превышение полномочий экс-чиновнику вменили из-за загрязнения реки Чусовой. «Водоканал» получил иск из-за этого, а Гузаиров подделал договоры об устранении нарушений и предоставил в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму. Свою вину он так и не признал.
Примечательно, что сменщик Гузаирова — Сергей Матафонов — также попал под уголовное преследование. Его обвинили во взятке (выбивал госконтракты для бизнесмена), хищении стройматериалов (использовал их на участке сына) и злоупотреблении полномочиями. 5 сентября 2024-го его отправили в колонию на четыре года. Он вину признал и раскаялся.
