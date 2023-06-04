Бастрыкин взялся за дело свердловской сироты, которой 11 лет не дают жилье

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела Фото:

Сирота из Свердловской области стоит на учете по получении квартиры с 2012 года, через четыре года суд вынес решение о необходимости предоставить девушке жилье, однако этого до сих пор не произошло. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе СКР.

«С 2012 года она состоит на учете как нуждающаяся в жилом помещении. В 2016 году в ее пользу было вынесено судебное решение, которое до настоящего времени не исполнено», — сообщили в пресс-службе СКР. Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования дела.

В СУ СКР по Свердловской области признали девушку потерпевшей, доклад о результатах дела главе СКР поручили предоставить исполняющему обязанности руководителя свердловского СУ СКР Анатолию Надбитову. Кроме этого исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что ветеран боевых действий из Екатеринбурга не может получить положенное жилье более 20 лет. Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.

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Сирота из Свердловской области стоит на учете по получении квартиры с 2012 года, через четыре года суд вынес решение о необходимости предоставить девушке жилье, однако этого до сих пор не произошло. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе СКР. «С 2012 года она состоит на учете как нуждающаяся в жилом помещении. В 2016 году в ее пользу было вынесено судебное решение, которое до настоящего времени не исполнено», — сообщили в пресс-службе СКР. Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования дела. В СУ СКР по Свердловской области признали девушку потерпевшей, доклад о результатах дела главе СКР поручили предоставить исполняющему обязанности руководителя свердловского СУ СКР Анатолию Надбитову. Кроме этого исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран боевых действий из Екатеринбурга не может получить положенное жилье более 20 лет. Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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