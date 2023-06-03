Бастрыкин взялся за дело ветерана из Екатеринбурга, которому 20 лет не дают жилье

03 июня 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения жилищных прав екатеринбуржца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ветеран боевых действий из Екатеринбурга не может получить положенное жилье более 20 лет. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку, сообщили в пресс-службе СКР. «На протяжении 20 лет ветеран боевых действий не может получить положенного жилья, в чем местная администрация ему неоднократно отказывала. Семья мужчины вынуждена арендовать жилье за свой счет, что для них затруднительно», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения жилищных прав екатеринбуржца. Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о результатах проверки. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе СКР.

Ветеран боевых действий из Екатеринбурга не может получить положенное жилье более 20 лет. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку, сообщили в пресс-службе СКР. «На протяжении 20 лет ветеран боевых действий не может получить положенного жилья, в чем местная администрация ему неоднократно отказывала. Семья мужчины вынуждена арендовать жилье за свой счет, что для них затруднительно», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения жилищных прав екатеринбуржца. Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о результатах проверки. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе СКР.