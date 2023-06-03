Бастрыкин взялся за дело ветерана из Екатеринбурга, которому 20 лет не дают жилье

Ветеран боевых действий из Екатеринбурга не может получить положенное жилье более 20 лет. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку, сообщили в пресс-службе СКР.
«На протяжении 20 лет ветеран боевых действий не может получить положенного жилья, в чем местная администрация ему неоднократно отказывала. Семья мужчины вынуждена арендовать жилье за свой счет, что для них затруднительно», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения жилищных прав екатеринбуржца.
Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о результатах проверки. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе СКР.
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