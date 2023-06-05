В Совфеде призвали проверить школьное питание на пользу для здоровья В Совфеде призвали проверить пользу школьного питания для здоровья детей 06 июня 2023 в 03:26 Размер текста - 17 + Сенатор Елена Зленко призвала проверить пользу школьного питания для здоровья детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо проверить как бесплатное школьное питание повлияло на здоровье учащихся младших классов. С такой инициативой выступила зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. «Профильные ведомства должны проанализировать, как изменилась заболеваемость у детей за последние годы после внедрения бесплатного питания для младших школьников», — цитируют «Известия» заявление Зленко. Как отмечает издание, данные Федерального центра мониторинга питания показывают недовольство родителей школьным питанием. Так 30% опрошенных указали, что им не нравится меню, а многие некоторые считают, что еда холодная и невкусная. Ранее правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников, напоминает RT. Организовать бесплатное горячее питание школьникам с 1-го по 4-й классы предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2020 году. Необходимо проверить как бесплатное школьное питание повлияло на здоровье учащихся младших классов. С такой инициативой выступила зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. «Профильные ведомства должны проанализировать, как изменилась заболеваемость у детей за последние годы после внедрения бесплатного питания для младших школьников», — цитируют «Известия» заявление Зленко. Как отмечает издание, данные Федерального центра мониторинга питания показывают недовольство родителей школьным питанием. Так 30% опрошенных указали, что им не нравится меню, а многие некоторые считают, что еда холодная и невкусная. Ранее правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников, напоминает RT. Организовать бесплатное горячее питание школьникам с 1-го по 4-й классы предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2020 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям