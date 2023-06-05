В Совфеде призвали проверить школьное питание на пользу для здоровья

Необходимо проверить как бесплатное школьное питание повлияло на здоровье учащихся младших классов. С такой инициативой выступила зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.
«Профильные ведомства должны проанализировать, как изменилась заболеваемость у детей за последние годы после внедрения бесплатного питания для младших школьников», — цитируют «Известия» заявление Зленко. Как отмечает издание, данные Федерального центра мониторинга питания показывают недовольство родителей школьным питанием. Так 30% опрошенных указали, что им не нравится меню, а многие некоторые считают, что еда холодная и невкусная.
Ранее правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников, напоминает RT. Организовать бесплатное горячее питание школьникам с 1-го по 4-й классы предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2020 году.
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