Военный эксперт Широкорад заявил о невозможности наступления ВСУ после прорыва Каховской ГЭС

06 июня 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

В результате подрыва Каховской ГЭС, форсировать ВСУ Днепр стало невозможно, считает Александр Широкорад Фото (архив): Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подрыв ВСУ Каховской ГЭС говорит о том, что ВСУ не планировали наступление, так как форсировать Днепр теперь не представляется возможным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Это мне, честно говоря, не совсем понятно. Если они собираются наступать, то это безумие. Они сами создали на свою голову себе приключения. Другое дело, что, возможно, никакого наступления они и не собираются делать или не могут. Вот тогда это другое дело. Какие-то определенные неприятности, конечно, на левом берегу, где находятся российские войска, они создали. Там более пологий берег, но там максимум, что может быть, — это будет затоплена часть окопов у самого берега. Ну, отойдут российские войска дальше, немножко вглубь на 500 метров, например, ну и что? А форсировать ВСУ такую широкую преграду будет гораздо сложнее. Тем более левый берег будет заболочен, то есть, попросту говоря, там будет трясина и грязь, и никакие танки, даже если будут какие-то гусеничные средства или плавающие какие-то бронеобъекты, не смогут выйти на берег. Зачем это сделали украинские войска — не знаю. Они сами себе сделали большую пакость», — объяснил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что подрыв дамбы Каховской ГЭС мог быть грамотным ходом только в том случае, если ВСУ боялись наступления российской армии. «Если они боятся российского наступления, то это грамотный шаг. Свой берег [правый] они тоже частично подтопили, но правый берег более высокий. Но Каховская плотина — это не Киевская плотина. Каховская плотина ничего не решает. Взрыв Киевской плотины завершает СВО», — добавил Широкорад. Ранее мэр Новой Каховки (город в Херсонской области) Владимир Леонтьев заявил о том, что из-за атак ВСУ по Каховской ГЭС разрушились задвижки, что привело к прорыву воды. По данным МВД Украины, Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра. На территории Новокаховского городского округа введен режим ЧС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подрыв ВСУ Каховской ГЭС говорит о том, что ВСУ не планировали наступление, так как форсировать Днепр теперь не представляется возможным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Это мне, честно говоря, не совсем понятно. Если они собираются наступать, то это безумие. Они сами создали на свою голову себе приключения. Другое дело, что, возможно, никакого наступления они и не собираются делать или не могут. Вот тогда это другое дело. Какие-то определенные неприятности, конечно, на левом берегу, где находятся российские войска, они создали. Там более пологий берег, но там максимум, что может быть, — это будет затоплена часть окопов у самого берега. Ну, отойдут российские войска дальше, немножко вглубь на 500 метров, например, ну и что? А форсировать ВСУ такую широкую преграду будет гораздо сложнее. Тем более левый берег будет заболочен, то есть, попросту говоря, там будет трясина и грязь, и никакие танки, даже если будут какие-то гусеничные средства или плавающие какие-то бронеобъекты, не смогут выйти на берег. Зачем это сделали украинские войска — не знаю. Они сами себе сделали большую пакость», — объяснил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что подрыв дамбы Каховской ГЭС мог быть грамотным ходом только в том случае, если ВСУ боялись наступления российской армии. «Если они боятся российского наступления, то это грамотный шаг. Свой берег [правый] они тоже частично подтопили, но правый берег более высокий. Но Каховская плотина — это не Киевская плотина. Каховская плотина ничего не решает. Взрыв Киевской плотины завершает СВО», — добавил Широкорад. Ранее мэр Новой Каховки (город в Херсонской области) Владимир Леонтьев заявил о том, что из-за атак ВСУ по Каховской ГЭС разрушились задвижки, что привело к прорыву воды. По данным МВД Украины, Киев начал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра. На территории Новокаховского городского округа введен режим ЧС.