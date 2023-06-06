В Херсонской области объявили о подготовке эвакуации населения из-за повышения уровня воды

06 июня 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Жителей некоторых районов Херсонской области готовят к эвакуации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В связи с повышением уровня воды, вызванным разрушением части дамбы Каховской ГЭС, МЧС России начало рассылку предупреждений жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов Херсонской области о возможной угрозе затопления территорий и подготовке эвакуации. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа «Населению Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА», — заявили в администрации . Там добавили, что присутствует угроза катастрофического затопления указанных территорий. Ранее, в ночь на 6 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате которого произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.

В связи с повышением уровня воды, вызванным разрушением части дамбы Каховской ГЭС, МЧС России начало рассылку предупреждений жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов Херсонской области о возможной угрозе затопления территорий и подготовке эвакуации. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа «Населению Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА», — заявили в администрации. Там добавили, что присутствует угроза катастрофического затопления указанных территорий. Ранее, в ночь на 6 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате которого произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.