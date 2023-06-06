В Херсонской области объявили о подготовке эвакуации населения из-за повышения уровня воды

В связи с повышением уровня воды, вызванным разрушением части дамбы Каховской ГЭС, МЧС России начало рассылку предупреждений жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов Херсонской области о возможной угрозе затопления территорий и подготовке эвакуации. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа
«Населению Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА», — заявили в
Ранее, в ночь на 6 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате которого произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.
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