В Херсонской области объявили о подготовке эвакуации населения из-за повышения уровня воды

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Эвакуация населения из Донецка. Донецк, ДНР , донецкая народная республика, днр, автобус, эвакуация населения
Жителей некоторых районов Херсонской области готовят к эвакуации Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В связи с повышением уровня воды, вызванным разрушением части дамбы Каховской ГЭС, МЧС России начало рассылку предупреждений жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов Херсонской области о возможной угрозе затопления территорий и подготовке эвакуации. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа

«Населению Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА», — заявили в администрации. Там добавили, что присутствует угроза катастрофического затопления указанных территорий.

Ранее, в ночь на 6 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате которого произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.

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В связи с повышением уровня воды, вызванным разрушением части дамбы Каховской ГЭС, МЧС России начало рассылку предупреждений жителям Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов Херсонской области о возможной угрозе затопления территорий и подготовке эвакуации. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа «Населению Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА», — заявили в администрации. Там добавили, что присутствует угроза катастрофического затопления указанных территорий. Ранее, в ночь на 6 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате которого произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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