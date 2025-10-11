В США предсказали скорый конец СВО, и украинцы это осознают: карта спецоперации на 11 октября

Улыбка и спокойное поведение президент РФ Владимира Путина на Валдайском форуме свидетельствуют о скором окончании конфликта на Украине. Об этом сообщил американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, западные страны, несмотря на публичные заявления об успехах ВСУ, осознают реальное положение дел, как и сами украинцы. Главной проблемой Киева политолог назвал критическую нехватку сил для удержания линии фронта.
Это подтверждается и на поле боя: российские войска продолжают активное наступление на Сумском, Харьковском и Покровском направлениях, методично продавливая украинскую оборону. ВСУ несут значительные потери и вынуждены постоянно контратаковать, чтобы сдержать продвижение российских подразделений. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сумское направление
ВС РФ продолжают ожесточенные бои на Сумском направлении. Противник проводит многочисленные контратаки в районе Алексеевки и прилегающих лесополос. До 90% личного состава вражеских штурмовых групп и техники уничтожено. Украинские формирования пытаются вытеснить российские войска из Бессасовки, основные бои идут на линии Теткино — Юнаковка.
Харьковское направление
В Волчанске продолжается наступление российских бойцов. Подразделения закрепляются в промзоне на левом берегу реки Волчья и выбивают противника из опорных пунктов в восточной части города (район Тихого). Об этом пишет telegram-канал «Два Майора». Также подразделения «Севера» заняли вражескую позицию в лесу, продвинувшись на 400 метров. При этом на участке фронта Меловое-Хатнее российские войска продвинулись на 900 метров
ДНР
Покровское направление
Российские войска активно наступают на нескольких участках фронта в ДНР, закрепившись в районе шахты «Капитальная» в районе Мирнограда. Основные бои разворачиваются в Добропольском выступе. Уточняется, что противник постоянно контратакует, пытаясь остановить продвижение наших войск.
В районе Покровска российские войска штурмуют населенные пункты Чунишино и Лысовку. Это наступление направлено на развитие успеха в направлении Новопавловки.
Операторы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» круглосуточно контролируют маршруты подвоза ВСУ на покровском направлении. Применение БПЛА дает возможность не только отслеживать логистику противника, но и наносить прицельные удары по живой силе и технике ВСУ.
Запорожское направление
В районе населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка на Ореховском направлении продолжаются позиционные бои, линия боевого соприкосновения остается стабильной. Как уточняют «Два Майора», российские подразделения интенсивно штурмуют позиции противника в Приморске и Степногорске. Штурм этих населенных пунктов несет значительные потери с обеих сторон. Российские военнослужащие используют инженерную технику для разминирования подходов, а также проводят перегруппировку сил для усиления давления на оборону противника.
По данным военного корреспондента Бориса Рожина, ВС РФ также используют FPV-дроны для разведки территории Запорожья, поражения техники и личного состава ВСУ, а также мониторинга обстановки на линии соприкосновения. Ежедневные вылеты позволяют оперативно реагировать на перемещения противника и наносить упреждающие удары.
Днепропетровское направление
На Днепропетровском направлении российские войска развивают успешное наступление. Группировка «Восток», совершив стремительный рывок, прорвала оборону противника в направлении Алексеевки, где сейчас идут бои за село. ВСУ, пытаясь парировать удар, несут в контратаках значительные потери подразделений и техники.
Одновременно, наступая с направления Вербового, российские бойцы расширили контроль над участком вражеской обороны глубиной до 1,5 километров и до 1 километра по фронту. В районе Новогригоровки, российские военнослужащие продолжают расширять зону контроля, ведя зачистку правого берега реки Янчур на рубеже Успеновка — Малиновка
Херсонское направление
В Херсонской области противник продолжает вести обстрелы населенных пунктов на левом берегу Днепра, из-за которых погибли двое мирных жителей в Голой Пристани и Збруевке. Как уточнил telegram-канал «Рыбарь» в островной зоне сохраняется напряженная обстановка, где продолжаются локальные боестолкновения.
Белгородскую область атаковали вражеские дроны
В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали четыре человека. Под ударами оказались населенные пункты Мешковое, Отрадное и Максимовка. Помимо этого пострадали Грайворон, Кукуевка, Пролетарский, Новая Таволжанка, Муром и Плотовка.
По информации telegram-канала «Рыбарь», в селе Мешковое дрон сдетонировал о землю рядом с проезжавшим мужчиной — он получил ранения. Еще двое мужчин были травмированы в Отрадном после попадания FPV-дрона по их автомобилю. А в Максимовке мирная жительница пострадала при атаке беспилотника на легковой транспорт. Уточняется, что состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
