Зеленский высказался об участии Украины в подрыве Каховской ГЭС

Президент Украины заявил, что дамба Каховской ГЭС была замирована
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Президент Украины заявил, что дамба Каховской ГЭС была заминирована Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Дамбу Каховской гидростанции (ГЭС) невозможно обстрелять, потому что она находится на территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, дамба была заминирована

«Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне — обстрелами — физически нереально», — заявил он в своем видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Зеленский посчитал, что дамба была заминирована.

Ранее стало известно, что Украина устроила подрыв Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ привели к прорыву плотины. Он назвал произошедшее террористическим актом. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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Дамбу Каховской гидростанции (ГЭС) невозможно обстрелять, потому что она находится на территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, дамба была заминирована «Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне — обстрелами — физически нереально», — заявил он в своем видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Зеленский посчитал, что дамба была заминирована. Ранее стало известно, что Украина устроила подрыв Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ привели к прорыву плотины. Он назвал произошедшее террористическим актом. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
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Ссылки по теме
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