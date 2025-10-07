Четыре человека погибли от ударов ВСУ по Херсонской области

Беспилотники Украины ударили по Херсонской области
Четыре мирных жителя Херсонской области погибли из-за обстрела ВСУ за последние сутки 6-7 октября. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Вследствие обстрелов киевского режима за последние сутки погибли четыре мирных жителя», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Четверо ехали по трассе между Заводовкой и Горностаевкой и погибли от удара дрона по машинам. По словам главы регионы, еще один мирный житель пострадал в Новой Каховке. 

