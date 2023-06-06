Депутат Госдумы заявил, что армия РФ заранее подготовилась к прорыву Каховской ГЭС

06 июня 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

ВСУ планировали затопить левый берег Днепра, где располагались российские войска, отметил Алексей Журавлев Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Подрывом Каховской ГЭС ВСУ планировали размыть левый берег Днепра, на котором располагались российские войска, однако ВС РФ были готовы к этому и заранее подготовили позиции выше. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. «Разрушение Каховской ГЭС, построенной еще при Советском Союзе, явственно демонстрирует, что киевский террористический режим не останавливается даже перед уничтожением собственной критической инфраструктуры, считая, что для борьбы с Россией не жалко ничего. Замысел состоял в том, чтобы размыть левый, более пологий берег Днепра, на котором располагаются российские войска. Так и случилось. Но наши предполагали такое развитие событий и заранее подготовили позиции выше прежних, на которые сейчас и отошли. А разлив Днепра сделал невозможным его форсирование и для боевиков ВСУ, так что хотели, как лучше, а получилось, как всегда — сами себе все испортили», — подчеркнул Алексей Журавлев. Депутат Госдумы подчеркнул, что Киев до победного будет придерживаться версии, что подрыв Кахровской ГЭС совершили не они. «Интересна реакция Европы — полно видео, на которых кадры попаданий по дамбе снарядов украинской системы залпового огня „Ольха“. К примеру, немецкий Bild, который месяцами не мог определить, кто взорвал „Северные потоки“ на дне Балтики, сегодня же утром уверенно сообщает, что катастрофу на Каховской ГЭС устроили русские. Этой версии, очевидно, и будет придерживаться Украина», — добавил Журавлев. Ранее мэр Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что из-за ударов ВСУ в верхнюю часть Каховской гидроэлектростанции, были снесены задвижки. В итоге произошел прорыв воды. Новая Каховка оказалась затоплена. На территории округа введен режим ЧС. Подтопление достигло города Голая Пристань, идет эвакуация. В беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад отметил, что подрывом Каховской ГЭС ВСУ доказали, что не планировали наступление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подрывом Каховской ГЭС ВСУ планировали размыть левый берег Днепра, на котором располагались российские войска, однако ВС РФ были готовы к этому и заранее подготовили позиции выше. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. «Разрушение Каховской ГЭС, построенной еще при Советском Союзе, явственно демонстрирует, что киевский террористический режим не останавливается даже перед уничтожением собственной критической инфраструктуры, считая, что для борьбы с Россией не жалко ничего. Замысел состоял в том, чтобы размыть левый, более пологий берег Днепра, на котором располагаются российские войска. Так и случилось. Но наши предполагали такое развитие событий и заранее подготовили позиции выше прежних, на которые сейчас и отошли. А разлив Днепра сделал невозможным его форсирование и для боевиков ВСУ, так что хотели, как лучше, а получилось, как всегда — сами себе все испортили», — подчеркнул Алексей Журавлев. Депутат Госдумы подчеркнул, что Киев до победного будет придерживаться версии, что подрыв Кахровской ГЭС совершили не они. «Интересна реакция Европы — полно видео, на которых кадры попаданий по дамбе снарядов украинской системы залпового огня „Ольха“. К примеру, немецкий Bild, который месяцами не мог определить, кто взорвал „Северные потоки“ на дне Балтики, сегодня же утром уверенно сообщает, что катастрофу на Каховской ГЭС устроили русские. Этой версии, очевидно, и будет придерживаться Украина», — добавил Журавлев. Ранее мэр Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что из-за ударов ВСУ в верхнюю часть Каховской гидроэлектростанции, были снесены задвижки. В итоге произошел прорыв воды. Новая Каховка оказалась затоплена. На территории округа введен режим ЧС. Подтопление достигло города Голая Пристань, идет эвакуация. В беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад отметил, что подрывом Каховской ГЭС ВСУ доказали, что не планировали наступление.