Аварийный мост отремонтируют по самым современным технологиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане продолжается ремонт Чеховского путепровода — одной из ключевых магистралей, которая связывает микрорайон Заозерный с центром города. Об ходе работ рассказал замгубернатора региона Константин Малышев.

«Ремонт идет в графике, даже с некоторым опережением. Будем постоянно контролировать процесс, но уже сейчас можно утверждать, что мост будет сдан раньше положенных в контракте сроков», — сообщил Малышев на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Курганской области.

Малышев добавил, что параллельно с ремонтом путепровода подрядчиками будет произведено расширение проезжей части. Кроме того, будет расширена пешеходная зона. Ранее жители Кургана передвигались на автомобилях по этому мосту с минимальным боковым интервалом.

По словам Малышева, ремонт будет произведен с использованием современных технологий зарекомендовавшими себя качественными материалами. А для проведения работ под мостом без альпинистской поддержки подрядная организация приобрела специальные подъемники.

Ранее стало известно, что к демонтажным работам аварийного Чеховского моста приступили в феврале текущего года. В марте он был уже полностью закрыт для движения транспорта. Капитальным ремонтом занимается компания «Гарант». Закончить все работы подрядчики должны до декабря 2023 года.