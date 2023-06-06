06 июня 2023

Власти Кургана рассказали, как ремонтируют чеховский мост. Видео

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Ремонт Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, строители, мостострой, ленинградский мост, проспект победы, рабочие, реконструкция
Аварийный мост отремонтируют по самым современным технологиям Фото:

В Кургане продолжается ремонт Чеховского путепровода — одной из ключевых магистралей, которая связывает микрорайон Заозерный с центром города. Об ходе работ рассказал замгубернатора региона Константин Малышев.

«Ремонт идет в графике, даже с некоторым опережением. Будем постоянно контролировать процесс, но уже сейчас можно утверждать, что мост будет сдан раньше положенных в контракте сроков», — сообщил Малышев на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Курганской области.

Малышев добавил, что параллельно с ремонтом путепровода подрядчиками будет произведено расширение проезжей части. Кроме того, будет расширена пешеходная зона. Ранее жители Кургана передвигались на автомобилях по этому мосту с минимальным боковым интервалом.

По словам Малышева, ремонт будет произведен с использованием современных технологий зарекомендовавшими себя качественными материалами. А для проведения работ под мостом без альпинистской поддержки подрядная организация приобрела специальные подъемники.

Ранее стало известно, что к демонтажным работам аварийного Чеховского моста приступили в феврале текущего года. В марте он был уже полностью закрыт для движения транспорта. Капитальным ремонтом занимается компания «Гарант». Закончить все работы подрядчики должны до декабря 2023 года.

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В Кургане продолжается ремонт Чеховского путепровода — одной из ключевых магистралей, которая связывает микрорайон Заозерный с центром города. Об ходе работ рассказал замгубернатора региона Константин Малышев. «Ремонт идет в графике, даже с некоторым опережением. Будем постоянно контролировать процесс, но уже сейчас можно утверждать, что мост будет сдан раньше положенных в контракте сроков», — сообщил Малышев на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Курганской области. Малышев добавил, что параллельно с ремонтом путепровода подрядчиками будет произведено расширение проезжей части. Кроме того, будет расширена пешеходная зона. Ранее жители Кургана передвигались на автомобилях по этому мосту с минимальным боковым интервалом. По словам Малышева, ремонт будет произведен с использованием современных технологий зарекомендовавшими себя качественными материалами. А для проведения работ под мостом без альпинистской поддержки подрядная организация приобрела специальные подъемники. Ранее стало известно, что к демонтажным работам аварийного Чеховского моста приступили в феврале текущего года. В марте он был уже полностью закрыт для движения транспорта. Капитальным ремонтом занимается компания «Гарант». Закончить все работы подрядчики должны до декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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