Мишустин ввел жесткие требования к содержанию животных в зоомагазинах

Правительством России утвержден перечень требований к содержанию животных в зоомагазинах, а также других местах, где осуществляется торговля животными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В местах для торговли животными могут содержатся только здоровые животные. Лицо, осуществляющее торговлю животными обязано: поддерживать в помещениях чистоту и режим освещения приближенный к естественному циклу животных, содержать раздельно виды животных в зависимости от биологических особенностей для предотвращения конфликтных ситуаций», — говорится в постановлении, опубликованном на
Теперь продавцам необходимо следить за температурным режимом и уровнем влажности в помещениях, где содержатся животные. Для разных групп животных установлены индивидуальные условия содержания, график кормления и размеры вольеров.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в России приняли законопроект, устанавливающий штрафы за жестокое обращение с животными. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать более ответственному обращению с питомцами.
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