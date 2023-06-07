Мишустин ввел жесткие требования к содержанию животных в зоомагазинах

08 июня 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Теперь продавцам животных необходимо следить за уровнем влажности в помещениях, где они содержатся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительством России утвержден перечень требований к содержанию животных в зоомагазинах, а также других местах, где осуществляется торговля животными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В местах для торговли животными могут содержатся только здоровые животные. Лицо, осуществляющее торговлю животными обязано: поддерживать в помещениях чистоту и режим освещения приближенный к естественному циклу животных, содержать раздельно виды животных в зависимости от биологических особенностей для предотвращения конфликтных ситуаций», — говорится в постановлении, опубликованном на о фициальном интернет-портале правовой информации . Теперь продавцам необходимо следить за температурным режимом и уровнем влажности в помещениях, где содержатся животные. Для разных групп животных установлены индивидуальные условия содержания, график кормления и размеры вольеров. Ранее URA.RU сообщало о том, что в России приняли законопроект, устанавливающий штрафы за жестокое обращение с животными. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать более ответственному обращению с питомцами.

Правительством России утвержден перечень требований к содержанию животных в зоомагазинах, а также других местах, где осуществляется торговля животными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В местах для торговли животными могут содержатся только здоровые животные. Лицо, осуществляющее торговлю животными обязано: поддерживать в помещениях чистоту и режим освещения приближенный к естественному циклу животных, содержать раздельно виды животных в зависимости от биологических особенностей для предотвращения конфликтных ситуаций», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь продавцам необходимо следить за температурным режимом и уровнем влажности в помещениях, где содержатся животные. Для разных групп животных установлены индивидуальные условия содержания, график кормления и размеры вольеров. Ранее URA.RU сообщало о том, что в России приняли законопроект, устанавливающий штрафы за жестокое обращение с животными. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать более ответственному обращению с питомцами.