07 июня 2023

Мишустин ввел жесткие требования к содержанию животных в зоомагазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для животных. Курган, собака, бездомный, пес, клетка, приют животных, приют для собак
Теперь продавцам животных необходимо следить за уровнем влажности в помещениях, где они содержатся Фото:

Правительством России утвержден перечень требований к содержанию животных в зоомагазинах, а также других местах, где осуществляется торговля животными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В местах для торговли животными могут содержатся только здоровые животные. Лицо, осуществляющее торговлю животными обязано: поддерживать в помещениях чистоту и режим освещения приближенный к естественному циклу животных, содержать раздельно виды животных в зависимости от биологических особенностей для предотвращения конфликтных ситуаций», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь продавцам необходимо следить за температурным режимом и уровнем влажности в помещениях, где содержатся животные. Для разных групп животных установлены индивидуальные условия содержания, график кормления и размеры вольеров.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в России приняли законопроект, устанавливающий штрафы за жестокое обращение с животными. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать более ответственному обращению с питомцами.

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Правительством России утвержден перечень требований к содержанию животных в зоомагазинах, а также других местах, где осуществляется торговля животными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В местах для торговли животными могут содержатся только здоровые животные. Лицо, осуществляющее торговлю животными обязано: поддерживать в помещениях чистоту и режим освещения приближенный к естественному циклу животных, содержать раздельно виды животных в зависимости от биологических особенностей для предотвращения конфликтных ситуаций», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь продавцам необходимо следить за температурным режимом и уровнем влажности в помещениях, где содержатся животные. Для разных групп животных установлены индивидуальные условия содержания, график кормления и размеры вольеров. Ранее URA.RU сообщало о том, что в России приняли законопроект, устанавливающий штрафы за жестокое обращение с животными. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать более ответственному обращению с питомцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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