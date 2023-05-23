В России начнут штрафовать за жестокое обращение с животными

23 мая 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Штраф составит до 100 тысяч рублей, сообщили в Госдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым устанавливается штраф за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в Госдуме. «Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами», — заявил один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, его слова приводятся на сайте Госдумы . Согласно документу, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния граждане должны будут выплатить до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, юрлица — до 100 тысяч. Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал владельцев собак пройти специальное обучение. Он отметил, что кинологические курсы стоит пройти всем владельцам собак, вне зависимости от того, как долго они владеют животным. По словам Бурматова, воспитание животного — это перманентный процесс, к которому нужно относиться очень внимательно. Он также подчеркнул, что заставлять людей проходить курсы на законодательном уровне бессмысленно, нужно мягко создавать условия, чтобы была такая возможность.

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым устанавливается штраф за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в Госдуме. «Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами», — заявил один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, его слова приводятся на сайте Госдумы. Согласно документу, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния граждане должны будут выплатить до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, юрлица — до 100 тысяч. Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал владельцев собак пройти специальное обучение. Он отметил, что кинологические курсы стоит пройти всем владельцам собак, вне зависимости от того, как долго они владеют животным. По словам Бурматова, воспитание животного — это перманентный процесс, к которому нужно относиться очень внимательно. Он также подчеркнул, что заставлять людей проходить курсы на законодательном уровне бессмысленно, нужно мягко создавать условия, чтобы была такая возможность.