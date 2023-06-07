07 июня 2023
06 июня 2023

Депутат ГД от ЯНАО оценил работу главы города Муравленко

Погорелый в рамках рабочего визита в Муравленко положительно отозвался о работе Елены Молдован
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, погорелый дмитрий
Погорелый на встрече с Еленой Молдован убедился, что зависть некоторых ее коллег оправдана Фото:

Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) Дмитрий Погорелый отметил преображение Муравленко и оценил работу главы муниципалитета Елены Молдован. Своими впечатлениями от посещения города чиновник поделился в социальных сетях.

«Муравленко действительно преображается. На встрече с Еленой Молдован убедился, что зависть некоторых ее коллег оправдана. Глава Муравленко очень целеустремленная и сфокусирована на решении застарелых городских проблем и превращении города в комфортное и современное место проживания ямальцев», — сообщил депутат в своем официальном telegram-канале.

В рамках рабочей поездки в ЯНАО Погорелый посетил Новый Уренгой, Губкинский. Также у него запланирован рабочий визит в Ноябрьск.

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Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) Дмитрий Погорелый отметил преображение Муравленко и оценил работу главы муниципалитета Елены Молдован. Своими впечатлениями от посещения города чиновник поделился в социальных сетях. «Муравленко действительно преображается. На встрече с Еленой Молдован убедился, что зависть некоторых ее коллег оправдана. Глава Муравленко очень целеустремленная и сфокусирована на решении застарелых городских проблем и превращении города в комфортное и современное место проживания ямальцев», — сообщил депутат в своем официальном telegram-канале. В рамках рабочей поездки в ЯНАО Погорелый посетил Новый Уренгой, Губкинский. Также у него запланирован рабочий визит в Ноябрьск.
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