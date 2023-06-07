Депутат ГД от ЯНАО оценил работу главы города Муравленко

Погорелый в рамках рабочего визита в Муравленко положительно отозвался о работе Елены Молдован

08 июня 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Погорелый на встрече с Еленой Молдован убедился, что зависть некоторых ее коллег оправдана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) Дмитрий Погорелый отметил преображение Муравленко и оценил работу главы муниципалитета Елены Молдован. Своими впечатлениями от посещения города чиновник поделился в социальных сетях. «Муравленко действительно преображается. На встрече с Еленой Молдован убедился, что зависть некоторых ее коллег оправдана. Глава Муравленко очень целеустремленная и сфокусирована на решении застарелых городских проблем и превращении города в комфортное и современное место проживания ямальцев», — сообщил депутат в своем официальном telegram-канале. В рамках рабочей поездки в ЯНАО Погорелый посетил Новый Уренгой, Губкинский. Также у него запланирован рабочий визит в Ноябрьск.

Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) Дмитрий Погорелый отметил преображение Муравленко и оценил работу главы муниципалитета Елены Молдован. Своими впечатлениями от посещения города чиновник поделился в социальных сетях. «Муравленко действительно преображается. На встрече с Еленой Молдован убедился, что зависть некоторых ее коллег оправдана. Глава Муравленко очень целеустремленная и сфокусирована на решении застарелых городских проблем и превращении города в комфортное и современное место проживания ямальцев», — сообщил депутат в своем официальном telegram-канале. В рамках рабочей поездки в ЯНАО Погорелый посетил Новый Уренгой, Губкинский. Также у него запланирован рабочий визит в Ноябрьск.