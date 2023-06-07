Курганца отправят на 15 лет в колонию за убийство пенсионера

Курганцу дали 15 лет за убийство пенсионера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский суд признал виновным жителя Щучанского округа в убийстве беспомощного престарелого односельчанина. За лишение жизни и хищение оружия мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщили в областном суде.

«Провозглашен обвинительный приговор в отношении ранее судимого Ш., осужденного за совершение преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство лица в беспомощном состоянии, хищение и незаконное хранение оружия)», — сообщается на сайте судебной организации. Признанного виновным курганца отправят на 15 лет в колонию строгого режима.

Преступление произошло в октябре 2022 года в селе Майка. Виновный был в доме 78-летнего потерпевшего. Поссорившись с беспомощным хозяином, он забил его до смерти предметами, которые подвернулись под руку. После этого он вынес из дома погибшего ружье и боеприпасы. Приговор в законную силу не вступил.