07 июня 2023

Курганца отправят на 15 лет в колонию за убийство пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Курганцу дали 15 лет за убийство пенсионера Фото:

Курганский суд признал виновным жителя Щучанского округа в убийстве беспомощного престарелого односельчанина. За лишение жизни и хищение оружия мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщили в областном суде.

«Провозглашен обвинительный приговор в отношении ранее судимого Ш., осужденного за совершение преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство лица в беспомощном состоянии, хищение и незаконное хранение оружия)», — сообщается на сайте судебной организации. Признанного виновным курганца отправят на 15 лет в колонию строгого режима.

Преступление произошло в октябре 2022 года в селе Майка. Виновный был в доме 78-летнего потерпевшего. Поссорившись с беспомощным хозяином, он забил его до смерти предметами, которые подвернулись под руку. После этого он вынес из дома погибшего ружье и боеприпасы. Приговор в законную силу не вступил.

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Курганский суд признал виновным жителя Щучанского округа в убийстве беспомощного престарелого односельчанина. За лишение жизни и хищение оружия мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщили в областном суде. «Провозглашен обвинительный приговор в отношении ранее судимого Ш., осужденного за совершение преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство лица в беспомощном состоянии, хищение и незаконное хранение оружия)», — сообщается на сайте судебной организации. Признанного виновным курганца отправят на 15 лет в колонию строгого режима. Преступление произошло в октябре 2022 года в селе Майка. Виновный был в доме 78-летнего потерпевшего. Поссорившись с беспомощным хозяином, он забил его до смерти предметами, которые подвернулись под руку. После этого он вынес из дома погибшего ружье и боеприпасы. Приговор в законную силу не вступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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