В Челябинске появится VK-портал для связи с другими городами РФ

Через портал челябинцы смогут пообщаться с жителями других регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске 10 июня начнет работу VK-порталы, с помощью которого жители города смогут в режиме онлайн пообщаться с согражданами из других субъектов. Интерактивная инсталляция будет работать до 18 июня.

«Интерактивные инсталляции, которые свяжут между собой регионы России, появятся в 10 городах России. В этом году „VK Порталы“ обновились: теперь прохожие смогут не только пообщаться с жителями других городов, но и станцевать с маскотами в режиме реального времени, отправить стикеры и примерить маски», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».

Челябинцы смогут пообщаться с жителями Дербента, Иркутска, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Ставрополя, Хабаровска и Якутска. Достаточно просто подойти к экрану и поприветствовать собеседника. Города будут сменять друг друга в течение дня.

URA.RU пыталось выяснить точное расположение экрана. В пресс-службе администрации сообщили, что экран устанавливают на Кировке.