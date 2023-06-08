В Челябинской области подают пиццу из конопли. Фото

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Художник Рома Бантик готовит пиццу в ресторане "Вкус Улиц". Екатеринбург, пицца, приготовление пиццы
В пицце используют только разрешенные в России ингредиенты Фото:

В кафе Южноуральска Челябинской области посетителям подают пиццу «Конопляная». Позиция появилась в меню заведения.

«Пицца „Конопляная“. В составе сыр, кешью, конопля селекционная — сорт, разрешенный на всей территории РФ», — гласит меню кафе.

В меню пометка: блюдо не содержит наркотических веществ. За диаметр 22 сантиметра просят 199 рублей, за 33 сантиметра — 489.

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В кафе Южноуральска Челябинской области посетителям подают пиццу «Конопляная». Позиция появилась в меню заведения. «Пицца „Конопляная“. В составе сыр, кешью, конопля селекционная — сорт, разрешенный на всей территории РФ», — гласит меню кафе. В меню пометка: блюдо не содержит наркотических веществ. За диаметр 22 сантиметра просят 199 рублей, за 33 сантиметра — 489.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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