В Челябинской области подают пиццу из конопли. Фото

08 июня 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

В пицце используют только разрешенные в России ингредиенты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В кафе Южноуральска Челябинской области посетителям подают пиццу «Конопляная». Позиция появилась в меню заведения. «Пицца „Конопляная“. В составе сыр, кешью, конопля селекционная — сорт, разрешенный на всей территории РФ», — гласит меню кафе. В меню пометка: блюдо не содержит наркотических веществ. За диаметр 22 сантиметра просят 199 рублей, за 33 сантиметра — 489. читатель URA.RU

В кафе Южноуральска Челябинской области посетителям подают пиццу «Конопляная». Позиция появилась в меню заведения. «Пицца „Конопляная“. В составе сыр, кешью, конопля селекционная — сорт, разрешенный на всей территории РФ», — гласит меню кафе. В меню пометка: блюдо не содержит наркотических веществ. За диаметр 22 сантиметра просят 199 рублей, за 33 сантиметра — 489.