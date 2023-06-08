В пицце используют только разрешенные в России ингредиенты
В кафе Южноуральска Челябинской области посетителям подают пиццу «Конопляная». Позиция появилась в меню заведения.
«Пицца „Конопляная“. В составе сыр, кешью, конопля селекционная — сорт, разрешенный на всей территории РФ», — гласит меню кафе.
В меню пометка: блюдо не содержит наркотических веществ. За диаметр 22 сантиметра просят 199 рублей, за 33 сантиметра — 489.
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