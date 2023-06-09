РИАН: вертолет Ка-52 установил рекорд по отражению ракет в зоне СВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, stock, сбойка
Вертолет Ка-52 за вылет отбил 18 ракет с помощью комплекса «Витебск» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский ударный вертолет Ка-52 в ходе спецоперации на Украине с помощью комплекса «Витебск» отразил рекордное число зенитных ракет за один вылет — 18. Об этом сообщил источник.

«Вертолет Ка-52 за вылет смог отвести рекордное число зенитных ракет. Он отбил 18 ракет с помощью комплекса „Витебск“», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Вертолет вернулся на базу без единого повреждения, отметил источник. Комплекс «Витебск» обнаруживает пуски зенитных ракет за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. «Витебск» способен подавлять радиолокационные и оптико-электронные головки самонаведения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские солдаты своевременно получают качественные боеприпасы и ракеты. Он отметил, что с помощью техники российские войска смогли отбить наступление ВСУ в Запорожской области и уничтожить 30 танков и десять БМП за два часа боя.

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Российский ударный вертолет Ка-52 в ходе спецоперации на Украине с помощью комплекса «Витебск» отразил рекордное число зенитных ракет за один вылет — 18. Об этом сообщил источник. «Вертолет Ка-52 за вылет смог отвести рекордное число зенитных ракет. Он отбил 18 ракет с помощью комплекса „Витебск“», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. Вертолет вернулся на базу без единого повреждения, отметил источник. Комплекс «Витебск» обнаруживает пуски зенитных ракет за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. «Витебск» способен подавлять радиолокационные и оптико-электронные головки самонаведения. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские солдаты своевременно получают качественные боеприпасы и ракеты. Он отметил, что с помощью техники российские войска смогли отбить наступление ВСУ в Запорожской области и уничтожить 30 танков и десять БМП за два часа боя.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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