08 июня 2023

В Магнитогорске разыскивают 13-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, велосипед, детская безопасность, ребенок на дороге
Мальчик уехал с адреса на велосипеде Фото:

В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.

«Пропал 13-летний ребенок — Владислав Землянов. Уехал на велосипеде „Урал“ фиолетового цвета 8 июня в 15:00 с Демьяна Бедного, 2 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — информируют в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик был одет в черную футболку с красным рисунком и шорты с лампасами Adidas. Также нам были черные сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде. «Пропал 13-летний ребенок — Владислав Землянов. Уехал на велосипеде „Урал“ фиолетового цвета 8 июня в 15:00 с Демьяна Бедного, 2 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — информируют в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был одет в черную футболку с красным рисунком и шорты с лампасами Adidas. Также нам были черные сланцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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