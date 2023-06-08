В Магнитогорске разыскивают 13-летнего мальчика. Фото

09 июня 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Мальчик уехал с адреса на велосипеде Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде. «Пропал 13-летний ребенок — Владислав Землянов. Уехал на велосипеде „Урал“ фиолетового цвета 8 июня в 15:00 с Демьяна Бедного, 2 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — информируют в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был одет в черную футболку с красным рисунком и шорты с лампасами Adidas. Также нам были черные сланцы. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону Фото: «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде. «Пропал 13-летний ребенок — Владислав Землянов. Уехал на велосипеде „Урал“ фиолетового цвета 8 июня в 15:00 с Демьяна Бедного, 2 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — информируют в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был одет в черную футболку с красным рисунком и шорты с лампасами Adidas. Также нам были черные сланцы.