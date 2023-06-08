Мальчик уехал с адреса на велосипеде
В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.
«Пропал 13-летний ребенок — Владислав Землянов. Уехал на велосипеде „Урал“ фиолетового цвета 8 июня в 15:00 с Демьяна Бедного, 2 и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — информируют в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик был одет в черную футболку с красным рисунком и шорты с лампасами Adidas. Также нам были черные сланцы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону
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