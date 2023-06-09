Хуснуллин рассказал, как атака Каховской ГЭС отразится на водоснабжении Крыма

Все водохранилища Крыма заполнены водой с запасом на 500 дней. Подрыв Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение полуострова. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Подрыв Каховской ГЭС никак не повлияет на водоснабжение Крыма. Водохранилища заполнены водой», — передает слова Хуснуллина РИА Новости. Он добавил, что на данный момент имеется запас воды на 500 дней.
Ранее стало известно, что повреждение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение города Севастополь в Крыму. Об этом заявил глава города Михаил Развозжаев. По его словам, город использует свое собственное водохранилище, запасы воды находятся на максимальном уровне, и имеются альтернативные источники водоснабжения. Развозжаев также призвал доверять только официальной информации.
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