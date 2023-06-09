Хуснуллин рассказал, как атака Каховской ГЭС отразится на водоснабжении Крыма

Хуснуллин: водохранилища Крыма заполнены с запасом на 500 дней
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Атака на Каховскую ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Марат Хуснуллин Фото:
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Все водохранилища Крыма заполнены водой с запасом на 500 дней. Подрыв Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение полуострова. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Подрыв Каховской ГЭС никак не повлияет на водоснабжение Крыма. Водохранилища заполнены водой», — передает слова Хуснуллина РИА Новости. Он добавил, что на данный момент имеется запас воды на 500 дней.

Ранее стало известно, что повреждение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение города Севастополь в Крыму. Об этом заявил глава города Михаил Развозжаев. По его словам, город использует свое собственное водохранилище, запасы воды находятся на максимальном уровне, и имеются альтернативные источники водоснабжения. Развозжаев также призвал доверять только официальной информации.

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Все водохранилища Крыма заполнены водой с запасом на 500 дней. Подрыв Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение полуострова. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Подрыв Каховской ГЭС никак не повлияет на водоснабжение Крыма. Водохранилища заполнены водой», — передает слова Хуснуллина РИА Новости. Он добавил, что на данный момент имеется запас воды на 500 дней. Ранее стало известно, что повреждение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение города Севастополь в Крыму. Об этом заявил глава города Михаил Развозжаев. По его словам, город использует свое собственное водохранилище, запасы воды находятся на максимальном уровне, и имеются альтернативные источники водоснабжения. Развозжаев также призвал доверять только официальной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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