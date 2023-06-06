В Кривом Роге заявили о проблемах с водой из-за ЧП на Каховской ГЭС

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Авария в Североуральске. Необр, бутылки с водой, раздача воды
Вода будет доходить только до 1-2 этажей, сообщил Александр Вилкул Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Кривом Роге из-за разрушения Каховской ГЭС власти ограничивают потребление воды. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.

«Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, будем уменьшать давление в трубах для населения», — сообщил Вилкул, его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что вода будет доходить только до 1-2 этажей.

По словам мэра, проблемы с водоснабжением будут только ночью. Городские власти заранее подготовились к такому сценарию и провели множество технических мероприятий.

Ранее мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Эвакуация началась в некоторых населенных пунктах Новокаховского городского округа, передает «Национальная служба новостей». URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии.

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В Кривом Роге из-за разрушения Каховской ГЭС власти ограничивают потребление воды. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул. «Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, будем уменьшать давление в трубах для населения», — сообщил Вилкул, его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что вода будет доходить только до 1-2 этажей. По словам мэра, проблемы с водоснабжением будут только ночью. Городские власти заранее подготовились к такому сценарию и провели множество технических мероприятий. Ранее мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Эвакуация началась в некоторых населенных пунктах Новокаховского городского округа, передает «Национальная служба новостей». URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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