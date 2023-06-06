В Кривом Роге заявили о проблемах с водой из-за ЧП на Каховской ГЭС

В Кривом Роге из-за разрушения Каховской ГЭС власти ограничивают потребление воды. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.
«Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, будем уменьшать давление в трубах для населения», — сообщил Вилкул, его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что вода будет доходить только до 1-2 этажей.
По словам мэра, проблемы с водоснабжением будут только ночью. Городские власти заранее подготовились к такому сценарию и провели множество технических мероприятий.
Ранее мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Эвакуация началась в некоторых населенных пунктах Новокаховского городского округа, передает «Национальная служба новостей». URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии.
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