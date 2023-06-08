ОБЭП проверил действия руководства курганской больницы, где прошел капремонт. Фото

09 июня 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

В Шадринской ЦРБ проверили законность размещения бухгалтерии вместо детского отделения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МО УМВД «Шадринский» проверил действия руководства Шадринской ЦРБ, где после капремонта этажа вместо детского отделения разместили бухгалтерию. Ведомство отказало в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Об этом URA.RU рассказал шадринский депутат Александр Бухаров, который не согласен с решением УМВД. «Я направил заявление в УМВД и прокуратуру о необходимости провести проверку по факту неправомерных действий со стороны руководства ШЦРБ. Решение УМВД я однозначно буду обжаловать. По факту: деньги выделены на ремонт лечебного корпуса, но на этаже разместилась бухгалтерия, замы руководителей и так далее. Однако даже в ответе УМВД указано, что деньги выделялись на первичное звено здравоохранения, а к нему относятся: врачи, фельдшеры, лечебный аспект. Насколько мне известно, ремонт предусматривал установку душевых комнат, водонагревателя, перегородок. Это все сделали, а потом демонтировали», — рассказал Бухаров. Он подчеркнул, что ждет ответ прокуратуры на свое обращение. В ответе полиции на обращение депутата говорится, что в 2021 году был заключен контракт на капитальный ремонт третьего этажа ГБУ «Шадринская ЦРБ». Ремонт проведен на федеральные средства (чуть более 7 млн 250 тысяч рублей), выделенные в рамках программы «модернизация первичного звена здравоохранения» согласно смете. Однако условиями контракта не определялось функциональное назначение ремонтируемых помещений. Письменных указаний со стороны депздрава по назначению помещений нет. До ремонта третий этаж занимал административно-управленческий аппарат больницы. На основании проведенной проверки принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что детское отделение Шадринской ЦРБ открыли с нарушениями санитарных норм и противопожарной безопасности. Детский стационар разместили в проходном отделении, куда могут попасть взрослые пациенты из других отделений. Туалет у отделений общий. По данным источника, планировалось разместить стационар на третьем этаже ЦРБ, но после ремонта туда заехала бухгалтерия. Позже в депздраве агентству ответили, что после проведения ремонта детское отделение переведут в другое помещение. Ответ УМВД на обращение шадринского депутата о необходимости проверки в ЦРБ фото: предоставил Александр Бухаров фото: предоставил Александр Бухаров Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МО УМВД «Шадринский» проверил действия руководства Шадринской ЦРБ, где после капремонта этажа вместо детского отделения разместили бухгалтерию. Ведомство отказало в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Об этом URA.RU рассказал шадринский депутат Александр Бухаров, который не согласен с решением УМВД. «Я направил заявление в УМВД и прокуратуру о необходимости провести проверку по факту неправомерных действий со стороны руководства ШЦРБ. Решение УМВД я однозначно буду обжаловать. По факту: деньги выделены на ремонт лечебного корпуса, но на этаже разместилась бухгалтерия, замы руководителей и так далее. Однако даже в ответе УМВД указано, что деньги выделялись на первичное звено здравоохранения, а к нему относятся: врачи, фельдшеры, лечебный аспект. Насколько мне известно, ремонт предусматривал установку душевых комнат, водонагревателя, перегородок. Это все сделали, а потом демонтировали», — рассказал Бухаров. Он подчеркнул, что ждет ответ прокуратуры на свое обращение. В ответе полиции на обращение депутата говорится, что в 2021 году был заключен контракт на капитальный ремонт третьего этажа ГБУ «Шадринская ЦРБ». Ремонт проведен на федеральные средства (чуть более 7 млн 250 тысяч рублей), выделенные в рамках программы «модернизация первичного звена здравоохранения» согласно смете. Однако условиями контракта не определялось функциональное назначение ремонтируемых помещений. Письменных указаний со стороны депздрава по назначению помещений нет. До ремонта третий этаж занимал административно-управленческий аппарат больницы. На основании проведенной проверки принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что детское отделение Шадринской ЦРБ открыли с нарушениями санитарных норм и противопожарной безопасности. Детский стационар разместили в проходном отделении, куда могут попасть взрослые пациенты из других отделений. Туалет у отделений общий. По данным источника, планировалось разместить стационар на третьем этаже ЦРБ, но после ремонта туда заехала бухгалтерия. Позже в депздраве агентству ответили, что после проведения ремонта детское отделение переведут в другое помещение.